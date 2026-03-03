Se confirmó fecha para que Di Benedetto reciba nacionalidad peruana y sea inscrito en Universitario

Universitario de Deportes sigue avanzando con la planificación de su plantel y luego de haber concretado varios fichajes, quedó a la espera de conocer noticias sobre el proceso de nacionalización que realiza Matías Di Benedetto. En ese sentido, a días del cierre del libro de pases del Torneo Apertura, se conoció que el defensa ya tiene fecha para reciba la nacionalidad peruana.

Se confirmó fecha para que Di Benedetto reciba nacionalidad peruana

En los últimos días, se confirmó que el central argentino recibiría su nacionalidad peruana a tiempo para poder ser inscrito como peruano y liberar uno de los cupos de extranjeros del club. En ese sentido, el periodista de Líbero, Manuel Gonzalo Menéndez reveló que Di Benedetto ya recibió la fecha oficial para la ceremonia en Migraciones.

Según indicó el comunicador, el defensa crema recibirá oficialmente la nacionalidad peruana este 4 de marzo en una ceremonia, luego de ello, podrá iniciar con los tramites para obtener su DNI y recién ser inscrito para jugar en la Liga 1.

Matías Di Benedetto ya tiene fecha para obtener la nacionalidad peruana.

"Matías Di Benedetto ya fue citado para este miércoles 4 de marzo a la ceremonia de nacionalización en Migraciones. Junto a él recibe su nacionalización con Jarlin Quintero y Rizzo de Chankas. Una vez culminado el evento recién pueden tramitar su DNI", fue la información que reveló el Manuel Gonzalo Menéndez en su cuenta de 'X'.

De esta forma, todo indica que Matías Di Benedetto podrá disputar el Torneo Apertura con la escuadra de Universitario, aunque aún deberá esperar unas fechas hasta que pueda quedar 100 % habilitado. El defensor es uno de los jugadores primordiales en los cremas y es una pieza esencial para buscar salir campeón de la Liga 1.

¿Cuándo será inscrito Matías Di Benedetto con Universitario?

De acuerdo a lo señalado, luego de recibir la nacionalidad, Matías Di Benedetto deberá iniciar el trámite de su DNI para poder figurar oficialmente como ciudadano peruano. Por ello, aún estará ausente por otras fechas; sin embargo, se prevé que sea inscrito antes del 15 de marzo, fecha en la que cierra el libro de pases del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.