Fue campeón en Argentina y ahora emociona a hinchas luciendo camiseta de Universitario: "En casa"

Universitario de Deportes sigue en camino a conseguir el tetracampeonato de la Liga 1, motivo por el que reforzaron su plantel con varios fichajes. Los cremas lograron una gran victoria ante FC Cajamarca y escaló hasta los primeros lugares del Torneo Apertura y, en medio de ello, un talentoso jugador que salió campeón en Argentina emocionó a los hinchas luciendo la camiseta crema esta temporada.

Campeón en Argentina emociona a hinchas luciendo camiseta de Universitario

Uno de los flamantes fichajes que realizó Universitario en esta temporada es Caín Fara, quien se ha consolidado como una de las grandes figuras del equipo destacando esencialmente por su desempeño en la zaga defensiva. El argentino es considerado como uno de los habituales titulares del plantel.

En ese contexto, el futbolista de 31 años emocionó a los hinchas luego de revelar su gran alegría y emoción por haber conseguido un nuevo triunfo ante FC Cajamarca, resaltando la importancia de la victoria y el gran apoyo que recibieron de la hinchada en el Estadio Monumental.

Caín Fara expresó su alegría tras lograr un nueva victoria con Universitario en el Monumental de Ate.

"Tres puntos importantes en casa. Juntos nos hacemos fuertes. Gracias por el aliento de siempre", fue el mensaje que compartió el defensor mediante publicación en su cuenta personal de Instagram.

Caín Fara fue uno de los jugadores que realizó completa la pretemporada con Universitario y desde entonces ha maravillado a los hinchas con sus grandes actuaciones, pero sobre todo porque siempre deja todo su esfuerzo en el campo. Un factor que es reconocido por todos los aficionados.

Caín Fara fue campeón en Argentina

El defensor argentino ha desarrollado su carrera principalmente en el fútbol de su país, donde ha jugado en diversos equipos de Primera Nacional. Precisamente, durante la temporada 2021, militó en las filas de Club Atlético Tigre, donde fue parte del equipo que levantó el título en esa campaña.