Javier Rabanal, DT de Universitario, impacta al revelar el futuro de Sekou Gassama: "Fuera..."

Universitario de Deportes consiguió vencer por la mínima a FC Cajamarca y escaló hasta los primeros puestos del Torneo Apertura 2026. Los hinchas siguen pidiendo una mejora en el equipo con el afán de ser campeones de la Liga 1. Sin embargo, otro factor que preocupa a la hinchada es la actualidad de Sekou Gassama. En ese sentido, Javier Rabanal reveló cuál será el futuro del senegalés.

Javier Rabanal, DT de Universitario, reveló el futuro de Sekou Gassama

Sekou Gassama volvió a quedar fuera de la lista de convocados y su presente ha generado incertidumbre sobre si volverá a sumar minutos con el equipo, considerando que llegó como uno de los fichajes más importantes de la temporada. Durante la conferencia de prensa, el técnico Javier Rabanal se refirió a la situación del delantero y reveló cuál será su futuro dentro del plantel.

Según explicó el entrenador crema, el atacante senegalés continúa entrenando con normalidad junto al resto del grupo y se encuentra en mejor estado físico en comparación con su debut. En esa línea, Rabanal sostuvo que Gassama ya está en condiciones de arrancar como titular, por lo que pronto podría reaparecer en la lista de convocados.

Video: Fútbol desde el barrio

"Sekou Gassama está entrenando y está bastante bien, está casi a la par de los que empezaron a entrenar más tarde como Miguel Silveira o Fértoli. Ya puede ser de la partida, se quedó fuera por decisión técnica no por molestias, simplemente Edison y el Tunche estaban mejor. Decidimos darle un poco más de entrenamiento, pero va bastante bien y en breve lo podremos ver jugar", mencionó el técnico.

De esta manera, el técnico merengue dejó en claro que Sekou Gassama continúa firme en el equipo y que, de considerarlo oportuno, los hinchas pronto podrán verlo en el campo defendiendo la camiseta de Universitario.

¿Cómo le fue a Sekou Gassama en su debut con Universitario?

Sekou Gassama tuvo su debut con la camiseta de Universitario en la victoria ante Cienciano en el Estadio Monumental. En dicho encuentro, el senegalés logró disputar al rededor de 30 minutos, pero su desempeño fue paupérrimo, mostrando que tiene una evidente falta de ritmo. De hecho, en los minutos finales se le mostró exhausto, poniendo en duda su condición física.