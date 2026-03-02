0

Forma parte del comando técnico de Universitario y señalan que puede dejar el club: ¿Qué pasó?

Es parte del comando técnico de Javier Rabanal y señalan que puede dejar Universitario. La noticia sorprendió en redes sociales a los hinchas cremas.

Javier Rabanal llegó a Universitario con el objetivo de hacer historia y lograr el tetracampeonato. Sin embargo, el inicio no fue positivo (en lo futbolístico) y los hinchas ya empiezan a mirar de reojo el trabajo del entrenador español. A eso, se conoció que el estratega puede sufrir la baja de un destacado elemento de su comando técnico.

Según Paul Pérez en Modo Fútbol, Jorge 'Coco' Araujo surgió como posibilidad para ser asistente de Mano Menezes en la selección peruana. Es un nombre que gusta en la Videna, por su experiencia y capacidad para trabajar.

Eso sí, el comunicador dejó en claro que el perfil que prefiere Mano Menezes es un asistente que sea respetado en el fútbol peruano y pueda conectar con el plantel de jugadores. En eso, Gustavo Peralta agregó que por ello surgió la posibilidad del 'Chorri' Palacios.

"Por eso se habla en un inicio del 'Chorri', pero no es el perfil que busca Jean Ferrari. El 'Chorri' tuvo que ver mucho en ese primer contacto de Menezes para decirle cómo es Perú", contó Peralta.

"Entiendo un perfil más cercano a un exfutbolista que pueda conectar con el plantel. Que sea el puente entre el comando técnico y los jugadores", puntualizó Pérez.

'Coco' Araujo, un histórico en Universitario

El nombre de Jorge 'Coco' Araujo está en la historia de Universitario de Deportes. Como jugador, inició su carrera en el cuadro crema y ganó el tricampeonato (entre los años 1998, 1999 y 2000).

Entrenó al equipo de la Liga 3 de Universitario. Para este 2026, se sumó al equipo de trabajo de Jorge Rabanal. En el cuadro crema consideran a 'Coco' como un hombre de la casa.

