Universitario recibe catastrófica noticia en plena temporada y genera alarma a hinchas: "Sanción"

Universitario de Deportes sigue firme en su camino rumbo al título del Torneo Apertura 2026, luego de su última victoria ante FC Cajamarca. Sin embargo, en medio de las críticas por el rendimiento del equipo, los cremas recibieron una garrafal noticia en contra de sus intereses para la Liga 1, luego de conocerse que recibirán una dura sanción.

Universitario recibe catastrófica noticia en plena temporada

Durante el programa 'Modo Fútbol' analizaron la actualidad de la escuadra crema, especialmente luego de conocerse que la Comisión Disciplinaria de la FPF abrió un expediente contra Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara tras haber protagonizado un tenso enfrentamiento verbal con los hinchas de Sporting Cristal.

En ese sentido, el periodista Gustavo Peralta reveló que Universitario presentará pronto su descargo ante los hechos. Sin embargo, también fue claro al señalar que está confirmado que el técnico y los jugadores será sancionados por estos hechos, aunque la sentencia variará dependiendo de cada caso.

Video: Modo Fútbol

"Hoy vence el plazo para que la 'U' presente su descargo, pero sí va a haber sanción (contra Rabanal, Concha y Fara), no para todos igual. Por ejemplo, la vinculación de una sanción a Fara no será la misma para Concha. Habría que ver", fue la información que reveló el citado comunicador.

Asimismo, el periodista Paul Pérez también remarcó que el simple hecho de que hayan aperturado un expediente en la Comisión Disciplinaria es un indicador de que se efectuará un castigo.

De momento, no se ha revelado que tipo de sanción recibirán los integrantes de Universitario, pero lo más probable es que sean castigados por varios partidos. De confirmarse la noticia, representará un duro golpe para los cremas en su disputa por el campeonato ya que perderían a su técnico en el banquillo y a dos jugadores titulare en su esquema

¿Caín Fara, Jairo Concha y Javier Rabanal estarán en el clásico ante Alianza Lima?

Aún no hay una fecha confirmada para conocer las sanciones contra los jugadores y el técnico de Universitario, aunque se prevé que la resolución se de en los próximos días. Sin embargo, dependiendo de las sanciones, hay una posibilidad de que Caín Fara, Jairo Concha y Javier Rabanal estén ausentes para el clásico ante Alianza Lima.

Todo dependerá del tipo de sanción y la cantidad de fechas que imponga la Comisión Disciplinaria de la FPF contra los cremas. Cabe señalar que el clásico se dará en la fecha 9, que se desarrollará entre el 27 y 30 de marzo.