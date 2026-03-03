Presidente de UTC impacta y confirma fallo arbitral en victoria de Alianza: "El VAR buscaba el gol"

La victoria de Alianza Lima en la última fecha del Torneo Apertura 2026 ante sigue estando en el foco de tormenta luego de que UTC denunciara que fueron perjudicados por el arbitraje en el gol de Renzo Garcés. En ese sentido, el presidente del cuadro cajamarquino, Osias Ramírez, sorprendió al confirmar que sí existió un fallo arbitral en el partido.

Presidente de UTC confirma fallo arbitral en victoria de Alianza Lima

Durante el programa 'Fútbol Satélite' el mandamás del 'Gavilán del Norte' señaló que, luego de haberse reunido con la CONAR, se confirmó que existió un grave error arbitral de Mike Palomino en la jugada del gol de Alianza Lima. De hecho, indicó que los encargados del VAR admitieron su culpa.

"Acabamos de concluir una reunión con la CONAR y estábamos en lo cierto en nuestro reclamo. Hemos escuchado los audios del VAR y hay una injerencia directa e intencionada. Las autoridades del VAR asumen su responsabilidad y es lamentable porque nada nos devuelve estos puntos", señaló el directivo.

En esa línea, el presidente de UTC remarcó que en la misma jugada se produjo una falta que ameritaba una tarjeta roja pero que no se revisó, acusando directamente que en el VAR buscaban que Alianza Lima consiga la anotación que les dio el triunfo.

Video: Fútbol Satélite

"Del VAR le dicen al árbitro que es córner y ellos no pueden hacer este tipo de interferencias. Hay una falta donde consideran que era para roja, pero lo dejan jugar porque los del VAR buscaban el gol. De ahí se escucha que el VAR les dice tiro de esquina, no siendo porque se ve en las imágenes que era saque de meta", remarcó.

De esta forma, la polémica por los constantes fallos arbitrales sigue vigentes en la Liga 1. El presidente del elenco cajamarquino también expresó su malestar ya que su equipo perdió la oportunidad de puntuar ante un duro rival y recordó que en la primera fecha ya habían sido perjudicados.

CONAR expondrá los audios del VAR en el gol de Alianza Lima

Por otro lado, Osias Ramírez confirmó que la CONAR hará público en las próximas horas los audios del VAR en la jugada previa al gol de Alianza Lima, donde se evidenciará que el VAR influyó directamente en la decisión del árbitro Mike Palomino de sancionar el córner a favor de los blanquiazules.