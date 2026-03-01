Ángelo Campos hizo revelación sobre arbitraje del partido Alianza Lima y UTC: "Ya había cobrado..."

Alianza Lima sufrió para conseguir un triunfo agónico ante UTC por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. Este partido estuvo envuelto en la polémica por el gol de Renzo Garcés tras un córner, ya que los cajamarquino acusaban que el cobro no fue el correcto y uno de los que se pronunció fue el portero Ángelo Campos.

El árbitro Mike Palomino sancionó un tiro de esquina sobre los 90 minutos del partido, pese a que todos los jugadores de UTC reclamaban que era saque de meta. En esa jugada se produjo el gol de Garcés, una situación que enfureció a todos los jugadores del cuadro de provincia que reclamaron por el arbitraje.

Ángelo Campos hizo revelación sobre arbitraje del partido Alianza Lima y UTC

Por ello, el portero Ángelo Campos, quien ahora defiende el arco de UTC y es recordado por su pasado en Alianza Lima, se pronunció en sus redes sociales para dar un impactante revelación sobre el desempeño arbitral.

El golero nacional sorprendió al señalar que el juez había sancionado en un principio el tiro de portería en la jugada, pero de forma inexplicable, terminó cambiando de decisión. Según indicó Campos, Mike Palomino indicó que desde el VAR le dieron la indicación.

Ángelo Campos hizo inesperada confesión sobre el arbitraje tras derrota ante Alianza Lima.

"¿Por qué cambió de decisión? Ya había cobrado saque de meta y terminó cambiando a tiro de esquina. En ningún momento se discutió un fuera de juego, por eso mi reclamo durante los minutos de juego. 'Desde cabina me confirmaron que fue tiro de esquina', esas fueron las palabras exactas", publicó el futbolista en su cuenta de Instagram.

Jairo Vélez habló sobre el polémico gol de Alianza Lima

El ecuatoriano fue contundente durante su diálogo con la prensa en su regreso a la capital y remarcó que los árbitros suelen equivocarse a la par para todos los equipos, restando importancia a la polémica.

"Son decisiones arbitrales, así como se equivoca para uno, se puede equivocar para nosotros. Personalmente, hubo jugadas que nos perjudicaron. ¿Qué podemos hacer? Yo doy el pase y quedo lejos de la jugada, ahí van los dos", señaló.