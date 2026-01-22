- Hoy:
- Partidos de hoy
- México vs Panamá
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima emitió comunicado oficial para anunciar decisión contra Zambrano, Peña y Trauco
A través de las redes sociales, Alianza Lima publicó un comunicado para anunciar las medidas contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.
Ante la denuncia en Argentina contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco; Alianza Lima emitió un comunicado para confirmar de manera oficial la separación indefinida de los tres involucrados en medio de las investigaciones en su contra.
PUEDES VER: Hinchas de Alianza Lima acuden a Matute tras grave denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco
"Ante los hechos de público conocimiento difundidos a través de los medios de comunicación en las últimas horas, el Club Alianza Lima informa a sus hinchas y la opinión pública lo siguiente: El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno.", se lee en el comunicado.
Comunicado de Alianza Lima.
Noticia en desarrollo...
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90