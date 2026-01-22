Alianza Lima emitió comunicado oficial para anunciar decisión contra Zambrano, Peña y Trauco

Ante la denuncia en Argentina contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco; Alianza Lima emitió un comunicado para confirmar de manera oficial la separación indefinida de los tres involucrados en medio de las investigaciones en su contra.

"Ante los hechos de público conocimiento difundidos a través de los medios de comunicación en las últimas horas, el Club Alianza Lima informa a sus hinchas y la opinión pública lo siguiente: El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno.", se lee en el comunicado.

Comunicado de Alianza Lima.

