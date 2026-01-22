0

Alianza Lima emitió comunicado oficial para anunciar decisión contra Zambrano, Peña y Trauco

A través de las redes sociales, Alianza Lima publicó un comunicado para anunciar las medidas contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

Diego Medina
Comunicado de Alianza Lima contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.
Comunicado de Alianza Lima contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. | Foto: Composición Líbero
Ante la denuncia en Argentina contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco; Alianza Lima emitió un comunicado para confirmar de manera oficial la separación indefinida de los tres involucrados en medio de las investigaciones en su contra.

Hinchas de Alianza Lima se acercaron a Matute tras conocer la denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco.

"Ante los hechos de público conocimiento difundidos a través de los medios de comunicación en las últimas horas, el Club Alianza Lima informa a sus hinchas y la opinión pública lo siguiente: El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno.", se lee en el comunicado.

Alianza Lima

Comunicado de Alianza Lima.

Noticia en desarrollo...

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

