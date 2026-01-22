Alianza Lima y la primera decisión inmediata que tomó con el plantel tras denuncia en Argentina

La denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por presunta violación remeció los cimientos de Alianza Lima durante el desarrollo de su pretemporada y a solo unos días de la Noche Blanquiazul e inicio de la Liga 1 2026. Tras esta grave acusación, el club ya tomó su primer decisión con el resto del plantel.

Alianza Lima tomó primera decisión inmediata con el plantel tras denuncia en Argentina

Según informó el periodista Gabriel Pacheco, la dirección deportiva de Alianza Lima decidió informar al plantel que los entrenamientos programados para hoy, jueves 22 de enero, han quedado suspendidos momentáneamente.

Esta medida se debe a que el club está analizando las opciones con los jugadores involucrados en esta denuncia para poder tomar un decisión con su futuro inmediato. Asimismo, al tratarse de un hecho que desestabiliza a todo el plantel, el resto de los jugadores quedarán expectante por conocer que pasará con los trabajos.

Alianza Lima suspendió momentáneamente los entrenamientos.

"Ante los últimos hechos acontecidos, los entrenamientos en Alianza Lima se vieron parcialmente detenidos. Estaba previsto que el plantel inicie trabajos a esta hora, pero las labores se han interrumpido mientras se espera un probable comunicado oficial del club que aclare la situación y las investigaciones correspondientes", mencionó el comunicador en su cuenta de 'X'.

Alianza Lima reanudó sus entrenamientos

Minutos después, el mismo Gabriel Pacheco indicó que luego de que el club decidiese separar a los jugadores, el plantel volvió a los entrenamientos con normalidad bajo la dirección del DT Pablo Guede. No obstante, recalcó que no se cuenta con la presencia de Zambrano, Peña y Trauco.

"Finalmente, los entrenamientos de Alianza Lima sí se vienen desarrollando con normalidad. El plantel trabaja sin la presencia de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco", complementó.

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron separados de Alianza Lima

Luego de conocerse estos lamentables sucesos, se conoció que la directiva de Alianza Lima ha decidido separar de forma indefinida a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Los futbolistas no serán considerados en el plantel, en lo que duren las investigaciones.