Adrián Balboa, exgoleador de Alianza Lima, sacude el mercado y firmará por destacado club: "Oferta"

Adrián Balboa es uno de los jugadores más recordados por la hinchada de Alianza Lima, luego de haber tenido un paso por tienda blanquiazul en la temporada 2019 y 2020. El delantero estuvo militando en Racing Club, donde adquirió una gran regularidad y ahora remeció el mercado de pases tras conocerse que está cerca de poder concretar su llegada a un club de Europa.

Adrián Balboa, ex Alianza Lima, sacude el mercado y firmará por destacado club

El atacante uruguayo tiene a diversos clubes interesados en su fichaje tras su temporada en el fútbol argentino y está cerca de poder cerrar su llegada al fútbol ruso, para convertirse en nuevo jugador del Pari Nizhniy Novgorod por las siguientes tres temporadas..

La noticia fue revelada por el reconocido periodista César Luis Merlo, quien indicó que el cuadro de la 'Academia' ya dio el visto bueno para que la operación se realice por un millonaria suma. No obstante, aún está pendiente algunos detalles por resolver para que Adrián Balboa ponga rumbo a Rusia y firme su contrato.

Adrián Balboa tiene todo avanzado para jugar en la Liga de Rusia.

"Racing le dio luz verde a la oferta del Pari Nizhniy Novgorod para que la operación se haga en $1M. Aún resta resolver el tema de la forma de pago. Si se destraba eso, Adrián Balboa viajará y firmará hasta junio de 2028", informó el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

Adrián Balboa y su paso por Alianza Lima

Cabe recordar que Adrián Balboa llegó a Alianza Lima en 2019 y sumó 17 partidos, en los que destacó con 5 goles y 3 asistencias durante ese año. Sin embargo, su rendimiento no se sostuvo en la campaña 2020, luego de que la paralización del torneo le jugase en contra y, al reanudarse la competencia, ya había perdido protagonismo. Finalmente, solo disputó 8 encuentros antes de marcharse a mitad de año, sin convertir goles y con apenas una asistencia.

Valor de mercado de Adrián Balboa

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, el delantero uruguayo ostenta una importante cotización en su pase a sus 32 años, ya que actualmente está valorado en 600 mil euros, una cifra nada despreciable considerando su actualidad futbolística.