Mr. Peet se pronuncia sobre nuevo fichaje de Alianza tras salida de Zambrano, Peña y Trauco: "Necesidad"

Una de las noticias que paralizó al fútbol peruano fue la separación de forma indefinida de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por acto de indisciplina. Muy aparte del tema legal que se viene investigando, desde Alianza Lima tomaron la medida de no considerarlos dentro del primer equipo por decisión de Pablo Guede y autoridades. Ante ello, ha surgido la gran pregunta sobre si los blanquiazules optarán por hacer un fichaje de último momento.

Bajo este panorama, uno de los que se manifestó públicamente fue Mr. Peet en su programa "Madrugol". Muy aparte de dar su opinión sobre las acciones de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco; el periodista deportivo se refirió al fichaje que debe buscar Alianza Lima ante esta complicada situación.

¿Alianza Lima fichará nuevo futbolista tras salida de Zambrano, Peña y Trauco?

En palabras de Mr. Peet, oficialmente no hay un pronunciamiento de Alianza Lima sobre contratar un nuevo jugador ante la separación indefinida de los tres futbolistas involucrados. Sin embargo, reveló que Pablo Guede manifestó a la directiva la necesidad de tener un volante central, pero que dada la situación todo debe cambiar a ir por un back central.

Siguiendo esa línea, el periodista Peter Arévalo dejó en claro que Antoni puede tomar la zona de Miguel Trauco, mientras que en el puesto de Sergio Peña tiene alternativas como Alan Cantero y Jairo Vélez. Sin embargo, sabe que el puesto de Carlos Zambrano es el más necesario para no cambiar el sistema de juego, por lo que entiende que la prioridad de la dirección deportiva de Alianza Lima es fichar un back central.

"Creo que no estarán más. De ahí en más, se alteran los planes. Alianza tenía por petición de Pablo Guede la necesidad de un volante central, ahora Alianza Lima debe ir por un back central. Hoy Alianza Lima tiene que ir por un back central que vaya con Garcés. Antoni va por Trauco. La prioridad de Guede era un volante central, hoy es un defensor central que haga la pareja central. Lo de Peña, yo creo que no va a alterar mucho el panorama. No tenía espacio, y tienes a Cantero y a Vélez, pero en el fondo si te altera el panorama, porque la titularidad de Zambrano no se discutía, pero necesita ir por un central, que esté a la altura, casi al nivel de Zambrano, en tema fútbol", manifestó Mr. Peet.

Próximo partido de Alianza Lima

El siguiente partido de Alianza Lima será ante Inter Miami por la tradicional "Noche Blanquiazul 2026". Dicho encuentro será este sábado 24 de enero a partir de las 17:00 hora peruana (22:00 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX y Latina.