Duro golpe para 2 de Mayo: la mala noticia que recibió antes de enfrentar a Alianza Lima

Alianza Lima se está preparando para el inicio de la Liga 1 y, especialmente, para enfrentar la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Por otro lado, desde Paraguay, el Club 2 de Mayo recibió una mala noticia al perder en el inicio de la liga paraguaya por 2 a 1 ante su rival previo al gran encuentro del campeonato sudamericano.

2 de Mayo recibió mala noticia previo a enfrentar a Alianza Lima en Copa Libertadores

El 2 de mayo, quién será el primer rival a superar de Alianza Lima en la primera fase de la Copa Libertadores 2026, perdió 2 a 1 ante Sportivo Luqueño en el inicio del Torneo Apertura de la Liga Paraguaya.

El equipo dirigido por Eduardo Ledesma inició mal su lucha por salir campeón del fútbol paraguayo. En el inicio del encuentro, el futbolista Elías Alfonso puso en ventaja a 2 de Mayo ante Luqueño.

Sin embargo, el argentino Iván Maggi sorprendió al 'Gallo Norteño' y anotó un doblete en los adicionales del segundo tiempo. A Sportivo Luqueño le bastaron 2 minutos, entre el 92' y 94', para darle vuelta al marcador.

2 de Mayo perdió 2-1 ante Sportivo Luqueño previo al duelo ante Alianza Lima por Copa Libertadores.

De esta forma, Alianza Lima podría considerar este resultado como un gran indicio para enfrentar a 2 de mayo en el inicio de la Copa Libertadores 2026.

Para olvidar este resultado, ahora el equipo paraguayo recibirá en su estadio a Olimpia, uno de los clubes más históricos de Paraguay, el próximo miércoles 28 de enero de 2026 a las 6:15 p. m. (hora peruana).

Alianza Lima también iniciará Liga 1

Alianza Lima también comenzará su camino en la Liga 1 enfrentando de visita a Sport Huancayo el próximo 30 de enero de 2026 a las 12:00 p. m. (hora de Perú) por la fecha 1 del Torneo Apertura. Quienes, sin duda, estarán atentos al resultado serán los del 2 de Mayo.

Alianza Lima vs 2 de Mayo por Fase 1 Copa Libertadores

Alianza Lima y 2 de Mayo sostendrán un encuentro para definir quién seguirá su camino a la Fase 2 de la Copa Libertadores y enfrentará a Sporting Cristal.

El primer duelo entre ambos equipos será el miércoles 4 de febrero a las 7:30 p. m. (Hora Perú) en tierras paraguayas, mientras que el partido de visita será el 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 7:30 p. m.