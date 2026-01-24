Usuarios del Metropolitano reportan que se encontraron con Lionel Messi en la Vía Expresa

¿Decadencia del argentino? Esta noche Alianza Lima derrotó y humilló 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi en el Estadio Alejandro Villanueva con goles de Paolo Guerrero (2) y Luis Ramos. En ese sentido, los usuarios del Metropolitano captaron a la 'Pulga' y reportaron al astro mundial con un fuerte video. ¿Qué pasó?

De forma totalmente inesperada, el ex Barcelona cayó por goleada ante el conjunto dirigido por Pablo Guede y no comenzó el año de la mejor manera. Previo al encuentro en Matute, unos hinchas publicaron en redes sociales un video del futbolista viajando por la Vía Expresa de Javier Prado, aunque no desde el mismo bus.

Como verás a continuación, Lionel Messi fue captado en el transporte del Inter Miami yendo hasta el Estadio Alejandro Villanueva para el partido contra Alianza Lima. Eso generó diversas reacciones por parte de los aficionados de todo el Perú, ya que no imaginaron ver al campeón del mundo cruzando por la conocida carretera.

Lo cierto es que poco después la 'Pulga' la pasó realmente mal debido a que nunca pudo brillar ante los blanquiazules en la Victoria y terminó perdiendo 3-0 en el inicio de su gira internacional por Sudamérica. Ahora le corresponde afrontar encuentros contra Atlético Nacional y Barcelona SC.

¿Cuál es el valor de Lionel Messi?

Actualmente, Lionel Messi tiene un valor de 15 millones de euros en el mercado de transferencias y es un precio aún elevado, pero mínimo si lo comparamos con los 180 millones de euros que llegó a alcanzar en el 2017. Teniendo en cuenta su edad, es improbable que su cotización vuelva a elevarse.