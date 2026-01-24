0
EN DIRECTO
Universitario vs U de Chile por la Noche Crema

Usuarios del Metropolitano reportan que se encontraron con Lionel Messi en la Vía Expresa

Lionel Messi perdió 3-0 contra Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2026, e hinchas reportaron fuertes impagenes desde el Metropolitano.

Francisco Esteves
Lionel Messi fue reportadod desde el Metropolitano.
Lionel Messi fue reportadod desde el Metropolitano. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

¿Decadencia del argentino? Esta noche Alianza Lima derrotó y humilló 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi en el Estadio Alejandro Villanueva con goles de Paolo Guerrero (2) y Luis Ramos. En ese sentido, los usuarios del Metropolitano captaron a la 'Pulga' y reportaron al astro mundial con un fuerte video. ¿Qué pasó?

Prensa de México dio fuerte calificativo a Paolo Guerrero tras su doblete a Inter Miami de Lionel Messi

PUEDES VER: Medio mexicano se rindió en elogios ante Paolo Guerrero tras su doblete ante Inter Miami: "Leyenda"

De forma totalmente inesperada, el ex Barcelona cayó por goleada ante el conjunto dirigido por Pablo Guede y no comenzó el año de la mejor manera. Previo al encuentro en Matute, unos hinchas publicaron en redes sociales un video del futbolista viajando por la Vía Expresa de Javier Prado, aunque no desde el mismo bus.

Como verás a continuación, Lionel Messi fue captado en el transporte del Inter Miami yendo hasta el Estadio Alejandro Villanueva para el partido contra Alianza Lima. Eso generó diversas reacciones por parte de los aficionados de todo el Perú, ya que no imaginaron ver al campeón del mundo cruzando por la conocida carretera.

Lo cierto es que poco después la 'Pulga' la pasó realmente mal debido a que nunca pudo brillar ante los blanquiazules en la Victoria y terminó perdiendo 3-0 en el inicio de su gira internacional por Sudamérica. Ahora le corresponde afrontar encuentros contra Atlético Nacional y Barcelona SC.

¿Cuál es el valor de Lionel Messi?

Actualmente, Lionel Messi tiene un valor de 15 millones de euros en el mercado de transferencias y es un precio aún elevado, pero mínimo si lo comparamos con los 180 millones de euros que llegó a alcanzar en el 2017. Teniendo en cuenta su edad, es improbable que su cotización vuelva a elevarse.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Universitario vs. U. de Chile EN VIVO ONLINE por TV Perú: transmisión del partido

  2. ¡Superioridad! Alianza Lima ganó 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano