Paolo Guerrero calificó firmemente a tres futbolistas de Alianza Lima: "Son jugadores..."
Tras el triunfo de Alianza Lima a Inter Miami, Paolo Guerrero tomó la palabra para calificar directamente a tres futbolista blanquiazules.
Paolo Guerrero fue el único futbolista en brindar declaraciones en la zona mixta de Matute. Dentro de las consultas sobre el triunfo de Alianza Lima ante Inter Miami, el atacante sorprendió al dar firme calificativo a tres jugadores blanquiazules con los que compartió en la pretemporada del conjunto 'íntimo'.
PUEDES VER: Paolo Guerrero y el tenso momento con periodista sobre presunta golpiza en Matute: "No te…"
Paolo Guerrero se refirió a tres jugadores de Alianza Lima
Dentro de sus declaraciones, Paolo Guerrero hizo un alto para calificar el buen nivel que vienen mostrando Luis Ramos, Federico Girotti y Alan Cantero. El atacante destacó a estos tres futbolistas por cómo han trabajo en la pretemporada, así como el rendimiento que tuvieron en los minutos que estuvieron en cancha ante Inter Miami.
Fiel a su estilo, Guerrero valoró el compromiso que tienen los jugadores en esta etapa con Alianza Lima, sabiendo que tienen la obligación de ser campeones nacionales e ir superando cada fase preliminar de la Copa Libertadores 2026.
"(Luis) Ramos, (Federico) Girotti, Alan (Cantero) son jugadores increíbles. El grupo es muy importante, bueno, hay mucha unión. El equipo es trabajador, muy constante y eso es lo más importante", declaró Paolo Guerrero en Matute.
(VIDEO: Irene Carranza - GLR)
Paolo Guerrero marcó doblete con Alianza Lima ante Inter Miami
El delantero blanquiazul fue autor de dos goles en la goleada de Alianza Lima ante Inter Miami por la Noche Blanquiazul. Paolo Guerrero sigue demostrando que quiere cerrar su etapa como futbolista profesional de la mejor manera, por lo que seguirá entrenando en su afán de ser regular por todo el 2026.
