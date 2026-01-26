Se fue de Alianza Lima y ahora sueña con ser campeón con equipo que jugará la Sudamericana: "Un reto"

Alianza Lima es uno de los equipos más grandes del fútbol peruano y constantemente está involucrado en la venta de jugadores, ya sea a nivel nacional o internacional. Esta vez, se trata de un futbolista que fue parte de la institución blanquiazul y que ahora se ha puesto como objetivo salir campeón.

Jugador que dejó Alianza Lima sueña con ser campeón

La temporada 2026, los clubes de diferentes ligas se han reforzado con grandes fichajes, mientras que otros han renovado a sus pilares para mantener los buenos resultados en el plantel. A pesar de que dejó Alianza Lima hace muchos años, Jhonny Vidales trascendió en el equipo Íntimo y ahora es uno de los titulares en Melgar.

El delantero de FBC Melgar, Jhonny Vidales, dio una contundente opinión sobre los planes que tiene el equipo rojinegro para esta nueva emporada y entre ellos está superar la primera fase de la Copa Sudamericana ante Cienciano, sin dejar de lado el campeonato peruano.

"Nuestro reto de este año es salir campeones, pero primero debemos clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana", expresó el jugador que pasó por clubes como Parma, Sport Huancayo, UCV, Real Garcilaso, entre otros.

Jhonny Vidales tiene pasado en Alianza Lima.

¿Cuándo juega Melgar?

Melgar estará jugando su próximo partido ante Cienciano como local el 31 de enero desde las 18:30 horas. Este partido podría servirle al cuadro arequipeño pensando en lo que será la llave de clasificación por la Copa Sudamericana.