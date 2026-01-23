Oficial: Movistar Deportes será el canal que transmitirá partido de club de la Liga 1 2026

Novedades en un club de la Liga 1 2026 que confirmó de manera oficial que el canal Movistar Deportes será el responsable de la transmisión de su partido. Millones de hinchas se encontraban a la expectativa de dónde presenciar este cotejo de mítico elenco nacional, por lo que ahora la casa televisora dio detalles del evento.

Movistar Deportes transmitirá partido de club de Liga 1 2026

Se trata de FBC Melgar, club que ha expresado su desazón por la incertidumbre que se vive en la Liga 1 2026 en cuanto a los derechos de transmisión. En esta ocasión se anunció de manera oficial que Movistar Deportes llegó a un acuerdo con la institución arequipeña para que transmita la "Tarde Rojinegra 2026" en el canal 003 y 703 HD de Movistar TV.

"¡El 'León del Sur' vivirá una fiesta a lo grande! FBC Melgar presentará oficialmente a su plantel profesional en la 'Tarde Rojinegra', ante su gente, y se medirá frente a Deportivo Macará en el estadio Monumental de la UNSA. Vívelo solo por las pantallas de Movistar Deportes.", informó la casa televisora a través de sus redes sociales.