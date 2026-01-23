0

Oficial: Movistar Deportes será el canal que transmitirá partido de club de la Liga 1 2026

Club de la Liga 1 2026 llegó a un acuerdo con la casa televisora de Movistar Deportes para transmitir su partido. Conoce todos los detalles.

Diego Medina
Novedades en un club de la Liga 1 2026 que confirmó de manera oficial que el canal Movistar Deportes será el responsable de la transmisión de su partido. Millones de hinchas se encontraban a la expectativa de dónde presenciar este cotejo de mítico elenco nacional, por lo que ahora la casa televisora dio detalles del evento.

Se trata de FBC Melgar, club que ha expresado su desazón por la incertidumbre que se vive en la Liga 1 2026 en cuanto a los derechos de transmisión. En esta ocasión se anunció de manera oficial que Movistar Deportes llegó a un acuerdo con la institución arequipeña para que transmita la "Tarde Rojinegra 2026" en el canal 003 y 703 HD de Movistar TV.

"¡El 'León del Sur' vivirá una fiesta a lo grande! FBC Melgar presentará oficialmente a su plantel profesional en la 'Tarde Rojinegra', ante su gente, y se medirá frente a Deportivo Macará en el estadio Monumental de la UNSA. Vívelo solo por las pantallas de Movistar Deportes.", informó la casa televisora a través de sus redes sociales.

No olvides revisar tu agenda deportiva

