Mr. Peet destacó a dos cracks de Alianza Lima tras goleada ante Inter Miami de Messi: "Distintos"

Alianza Lima logró deslumbrar durante la presentación de su equipo en la Noche Blanquiazul y venció por 3-0 al Inter de Miami de Lionel Messi. Los blanquiazules dejaron maravillados a su hinchada y se perfilan a destacar en el inicio de la Liga 1 2026. Tras el partido, Mr. Peet no dudó en halagar a dos figuras blanquiazules que brillaron en Matute.

Mr Peet destacó a dos cracks de Alianza Lima tras goleada ante Inter Miami

Durante su programa 'Madrugol', el periodista Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, analizó el rendimiento de varios jugadores de Alianza Lima tras la contundente goleada frente al Inter Miami de Lionel Messi. En ese contexto, no dudó en resaltar el gran nivel que exhibieron Jairo Vélez y Alan Cantero.

El comunicador destacó especialmente al volante ecuatoriano por su orden táctico, disciplina y notable capacidad para manejar el balón. En tanto, elogió la explosividad de Cantero, así como su inteligencia para atacar los espacios y generar constante peligro en el área rival. Además, remarcó que Pablo Guede estaría encontrando la fórmula ideal para hacerlos convivir en el campo.

Video: Madrugol

"Jairo Velez tiene una pizarra en la cabeza, es muy disciplinado tácticamente y sabe jugar con la pelota. Es de esos jugadores que los técnicos lo quieren siempre. Alan Cantero es explosión pura, es ganar la dividida, picar y habilitar. Pablo Guede está encontrando la fórmula de cómo usar de los dos, son distintos", expresó el comunicador.

Los elogios ante Jairo Vélez y Alan Cantero no es cosa de un solo partido, ya que también fueron de los jugadores más destacados en toda la pretemporada y se han ganado rápidamente el cariño de los hinchas con su gran desempeño. De esta forma, ambos demuestran que están para ser titulares en esta nueva campaña.

¿Hasta cuándo tienen contrato Jairo Vélez y Alan Cantero con Alianza Lima?

Ambos futbolistas firmaron contrato con Alianza Lima para esta temporada. Jairo Vélez arribó como uno de los refuerzos más llamativos tras su paso por Universitario y selló un vínculo que lo une al club blanquiazul hasta finales del 2028. Por su parte, Alan Cantero logró consolidarse en el plantel y también firmó contrato hasta el mismo año, asegurando así su continuidad a mediano plazo en La Victoria.