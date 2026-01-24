Medio brasileño hunde a Lionel Messi y elogia a Paolo Guerrero: "Aplastó..."

Lionel Messi llegó a Matute con el objetivo de dar un espectáculo y se fue derrotado 3-0 por Alianza Lima. Tras la derrota del Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026, muchos medios internacionales se expresaron y uno de llos llegó desde Brasil, criticando duramente al astro argentino y resaltando lo que hizo Paolo Guerrero durante el encuentro amistoso.

El delantero con pasado en Barcelona no pudo hacer nada en La Victoria, mientras que el 'Depredador' anotó un doblete en el encuentro. Por ello, el portal TNT Sports de Brasil le dedicó unas líneas a ambos futbolistas, dejando bien parado al máximo goleador en la historia de la selección peruana.

"¡Guerrero (Sí, ese) arruinó la noche de Messi! En un partido amistoso en Perú, Alianza Lima APLASTÓ al Inter Miami con Lionel Messi en la cancha", indicó el mencionado medio de comunicación, dejando en claro que los de Estados Unidos sucumbieron ante el poderío de Alianza Lima.

Alianza Lima hizo historia

La Noche Blanquiazul logró algo que jamás había sucedido en el fútbol peruano. Pese al mal momento anímico que pasaba Alianza Lima dejó en claro por qué es uno de los clubes más importantes de Sudamérica al derrotar al Inter Miami de Lionel Messi, algo que ningún otro equipo peruano había logrado.

Y es que la selección peruana jamás pudo derrotar Argentina mientras la 'Pulga' estuvo en el plantel, es decir hace dos décadas, y el único club nacional que lo enfrentó (Universitario de Deportes), empató 0-0 el año pasado y en los penales terminó sucumbiendo.