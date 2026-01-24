La atípica presentación de los jugadores de Alianza Lima: No fueron mencionados uno por uno

Este sábado, Alianza Lima realizó la presentación de su plantel 2026 en la Noche Blanquiazul desde el Estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, un hecho que no pasó desapercibido en los hinchas fue la singular manera en la que los futbolistas fueron recibidos en el campo del Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute.

La atípica presentación de los jugadores de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2026

Sucede que, a diferencia de años anteriores, todos los jugadores hicieron su aparición en grupo, y no de forma individual como tenían acostumbrados a los fanáticos; ante un recinto deportivo que también estuvo lejos de lucir un lleno total como estaba previsto por la presencia del astro argentino, Lionel Messi.

(Video: Irene Carranza - LIBERO)

"Fuerte el aplauso para nuestro equipo. Bienvenidos blanquiazules. Un aplauso para recibir al primer equipo de Alianza Lima", mencionó el presentador del evento deportivo.