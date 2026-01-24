0
EN DIRECTO
Real Madrid vs Villarreal por LaLiga
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul

La atípica presentación de los jugadores de Alianza Lima: No fueron mencionados uno por uno

¡Inédito! La presentación del plantel de Alianza Lima versión 2026 se realizó de una manera bastante particular y captó la atención de los hinchas durante la Noche Blanquiazul 2026.

Solange Banchon
Así presentó Alianza Lima a su nuevo plantel para la temporada 2026
Así presentó Alianza Lima a su nuevo plantel para la temporada 2026 | Foto: Latina
COMPARTIR

Este sábado, Alianza Lima realizó la presentación de su plantel 2026 en la Noche Blanquiazul desde el Estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, un hecho que no pasó desapercibido en los hinchas fue la singular manera en la que los futbolistas fueron recibidos en el campo del Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute.

Once de Alianza Lima para recibir a Inter Miami de Lionel Messi en el Estadio de Matute

PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs Inter Miami: el novedoso once de Guede para enfrentar a Messi

La atípica presentación de los jugadores de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2026

Sucede que, a diferencia de años anteriores, todos los jugadores hicieron su aparición en grupo, y no de forma individual como tenían acostumbrados a los fanáticos; ante un recinto deportivo que también estuvo lejos de lucir un lleno total como estaba previsto por la presencia del astro argentino, Lionel Messi.

(Video: Irene Carranza - LIBERO)

"Fuerte el aplauso para nuestro equipo. Bienvenidos blanquiazules. Un aplauso para recibir al primer equipo de Alianza Lima", mencionó el presentador del evento deportivo.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Alianza Lima vs Inter Miami EN VIVO por la Noche Blanquiazul 2026 con Messi: transmisión del partido

  2. Universitario vs U de Chile EN VIVO: presentación, a qué hora juega, apuestas y dónde ver la Noche Crema

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano