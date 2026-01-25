Dejó Alianza Lima y ahora es presentado como referente en equipo campeón: "Por un año"

Para esta temporada, Alianza Lima renovó su plantel con jugadores de la liga local y también algunos extranjeros. Por ello, algunos de los miembros tuvieron que dejar la institución blanquiazul porque no formaban parte de los planes del nuevo DT ni tampoco de la dirigencia. De la mano de Pablo Guede, el club blanquiazul buscará conseguir la Liga 1 para sumar un nuevo título en su palmarés después de varios años de sequía.

En búsqueda del título, Alianza Lima tuvo que despedirse de uno de los futbolistas que había demostrado un rendimiento regular y con gran proyección. Su pasado como aliancista también le sirvió para llegar a su nuevo club donde estará jugando hasta fin de año.

Ex Alianza Lima fue presentado en equipo campeón de Argentina

A sus 25 años, Guillermo Enrique, quien pasó por Alianza Lima, ahora jugará en otro reconocido club de Argentina: Aldosivi. El lateral derecho volverá a disputar la Liga Profesional del Fútbol Argentino, pero esta vez con un nuevo equipo tras ser presentado como uno de los grandes refuerzos para esta temporada.

"Guillermo Enrique llegó libre desde Gimnasia y Esgrima de La Plata por un año. El lateral derecho, de 25 años, jugó en Banfield y Alianza Lima de Perú. Muchos éxitos y vamos por una gran temporada", fue el mensaje con el que anunciaron su incorporación a Aldosivi.

Guillermo Enrique fue presentado en equipo de Argentina.

El jugador Guillermo Enrique fue uno de los que dejó el plantel de Alianza Lima en el 2025, al igual que Pablo Ceppelini, quien todavía no ha sido anunciado en ningún equipo y se encuentra en busca de resolver su futuro.

Equipos en los que jugó Guillermo Enrique