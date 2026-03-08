Alianza Lima recupera a importante jugador para el duelo contra Melgar

Alianza Lima recibirá este lunes 9 de marzo a Melgar por la fecha seis del Torneo Apertura, en un encuentro que se disputará en el estadio Alejandro Villanueva. Los dirigidos por Pablo Guede están obligados a ganar todos sus partidos, por lo que esperan contar con todas sus figuras para lograr la mejor campaña posible.

En este contexto, según información del periodista Gerson Cuba, Jesús Castillo vuelve a la lista de convocados. Se espera que el volante nacional, quien estuvo fuera por lesión, pueda tener minutos en este partido, ya que se ha convertido en un jugador clave dentro del esquema del entrenador argentino.

Jesús Castillo vuelve a estar en lista. Foto: X

¿Qué lesión tenía Jesús Castillo?

Como se recuerda, el volante peruano sufrió un desgarro parcial del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda durante el amistoso contra Inter Miami en Matute. Por lo que aun no se ha estrenado en la Liga 1, por lo que se espera que para el partido de mañana el jugador de 29 se estrene.

¿De cuánto es el valor de Jesús Castillo?

De acuerdo al portal especializado Tranfermartk, el ex Cantolao esta tazado en 450 mil euros, cifra que ha ido bajando tras su lesión.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima se enfrentará este lunes 9 de marzo al conjunto dirigido por Juan Reynoso, Melgar. El encuentro se realizará en el estadio Alejandro Villanueva y se podrá seguir desde las 8:30 p.m.

¿Dónde ver el partido entre Alianza Lima vs Melgar?

La transmisión del mencionado encuentro se podrá ver por la señal de L1 Max, que también estará disponible en Movistar Play; además, vía streaming, se podrá seguir por L1 Play.