Filtran que Mano Menezes convocará a figura de más de tres millones para la selección peruana

Estamos próximo al inicio de una nueva fecha FIFA donde la selección peruana se medirá en amistosos ante Senegal y Honduras. Por lo que la expectativa de los hinchas está puesta en la primera lista de convocados que presentará Mano Menezes. Precisamente, se acaba de revelar que el brasileño llamará a una figura de talla mundial para unirse a la ‘Bicolor’.

Mano Menezes convocará a figura de más de tres millones para la selección peruana

La selección peruana no atraviesa su mejor momento, luego de la bochornosa participación en las últimas Eliminatorias Sudamericanas, además del avanzado promedio de edad que tiene el equipo. Por ello, la FPF decidió recurrir a la experiencia de Mano Menezes para tomar las riendas del equipo y su primer reto serán los amistosos de marzo.

Para estos partidos, se conoció que el estratega llamará a un talentoso jugador que promete deslumbrar con su desempeño. Nos referimos a Erick Noriega, futbolista de Gremio que viene brillando en el fútbol brasileño y se perfila repetir su gran momento con la ‘Bicolor’.

La información fue revelada por el periodista brasileño Saimon Bianchini, quien indicó que en el ‘Tricolor’ ya recibieron noticias informando que el exjugador de Alianza Lima será llamado para los encuentros ante Senegal y Honduras en suelo europeo.

Erick Noriega será convocado por Mano Menezes para la selección peruana.

“Gremio ha recibido indicios de que Noriega será convocado a la selección peruana para el próximo parón internacional FIFA”, fue la información que compartió el citado comunicado mediante su cuenta de ‘X’.

El posible llamado de Erick Noriega cobra fuerza especialmente si consideramos que Mano Menezes fue el técnico que lo llevó a Gremio y le brindó la confianza para que se consolide como titular desde el primer partido. Sin embargo, también es importante señalar que el defensa viene siendo titular cada semana.

Valor de mercado de Erick Noriega

El gran rendimiento que ha venido mostrando Erick Noriega ha conllevado a que tenga una gran revalorización en el mercado de pases. Actualmente, el polifuncional jugador ostenta un valor de 3,5 millones de euros, una cifra que se perfila a seguir aumentando considerando la proyección del jugador.