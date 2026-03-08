Se revela grado de lesión de Fabio Gruber y si podrá ser convocado por la selección peruana

Fabio Gruber es uno de los jugadores más destacados de Núremberg y no por algo es el capitán del equipo liderado por Miroslav Klose. Lamentablemente, en la última jornada de la Bundesliga 2 fueron derrotados y además el jugador peruano salió lesionado del encuentro y esto encendió las alarmas en la selección peruana.

El central nacional fue reemplazado a los siete minutos del inicio del partido y esto comprometió al Núremberg que al final les pasó factura en el resultado donde el equipo visitante se quedó con la victoria. El equipo de Gruber se sigue alejando de los primeros puestos de la tabla.

Lesión de Fabio Gruber y tiempo de baja

Ante la preocupación que se generó por la temprana salida de Fabio Gruber en el último compromiso del Núremberg, Miroslav Klose, entrenador del equipo, explicó a detalle qué fue lo que ocurrió con el central. En un inicio, estaría ausente por unos días y todo dependerá de la evaluación médica.

"Solo dijo que sufrió una pequeña contractura muscular. No quería correr riesgos, por eso levantó la mano y luego se retiró. Ahora tenemos que esperar los resultados de las pruebas para ver qué revelan", explicó Klose durante la conferencia de prensa. Se espera que Fabio Gruber sí esté disponible para ser convocado a los próximos partidos amistosos y esté bajo el mando de Mano Menezes.

Fabio Gruber salió lesionado en el primer tiempo.

¿Cuándo juega Perú por fecha FIFA?

La nueva era de la selección de Perú empieza con un partido amistoso el sábado 28 de marzo en el Stade de France. Después, el elenco de Mano Menezes jugará ante Honduras en España el martes 31 de marzo desde la 1:00 p.m.