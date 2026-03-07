Jean Ferrari sorprende a todos y denuncia falsificación de identidad: "No estoy en..."

0
El directo general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari , denunció mediante redes sociales que sufrió de una seria falsificación de identidad.

Francisco Esteves
Jean Ferrari denuncia falsificación de identidad.
Jean Ferrari denuncia falsificación de identidad. | Foto: FPF - X.
Jean Ferrari causó enorme impacto en todos sus hinchas al confesar mediante sus redes sociales que ha sido víctima de suplantación de identidad. Como sabemos, el ex Universitario de Deportes actualmente tiene el cargo de director general de fútbol en la FPF.

El conocido personaje, que ahora está metido en la selección peruana, indicó mediante su cuenta oficial de ‘X’ que le han creado un perfil falso en Facebook y están usando su nombre con fines políticos, ya que estamos próximos a las elecciones presidenciales del Perú. El exfutbolista se mostró molesto y preocupado.

Han creado una cuenta con mi nombre para hacer esta clase de publicaciones, solo tengo una cuenta en ‘X’ (Twitter) esa cuenta de Facebook no es mía, no estoy en política y como todos los peruanos que quieren lo mejor para el país, aún evaluando mi voto”, indicó Jean Ferrari.

Jean Ferrari, selección peruana

Jean Ferrari y su denuncia pública.

De esta forma, el ex Universitario de Deportes informó a todo el público que no tiene otras redes sociales y tampoco está haciendo campaña política para alguno de los candidatos a la presidencia. El director general de la FPF se encuentra trabajando para el futuro de la selección peruana.

Trayectoria de Jean Ferrari como futbolista

Estos fueron sus clubes durante su era como jugador:

  • Universitario
  • San Agustín
  • Jorge Newbery
  • Extremadura
  • Sporting Cristal
  • Cienciano
  • Wolverhampton Wandererss
  • América de Cali
  • Sport Boys
  • Deportivo Municipal
  • Melgar
  • León de Huánuco

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

