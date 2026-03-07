Jean Ferrari contó incómodo momento con hincha de Alianza Lima: “Me quedé helado”

0
Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Liga 1
¡Sudo frío! En una reciente entrevista, Jean Ferrari reveló que tras salir bicampeón con Universitario fue interceptado por un hincha de Alianza, y pensó que atentaría contra su vida

Antonio Vidal
Jean Ferrari reveló cruce con hincha de Alianza Lima. Foto: composición Líbero/ Hazme el Aguante
En una reciente edición del programa 'Hazme el Aguante', dirigido por los exporteros José Carvallo y Diego Penny, históricos de Universitario de Deportes y Sporting Cristal respectivamente, se tuvo como entrevistado a Jean Ferrari, exadministrador de la ‘U’ y actual director general de Fútbol de la FPF.

Durante la conversación, Ferrari reveló que tuvo un tenso momento con una hincha de Alianza tras salir bicampeón con el conjunto crema, y señaló que ‘sudo frío’, pues pensó que podría correr peligro debido a la forma en que este seguidor blanquiazul lo interceptó con su vehículo.

Jean Ferrari tuvo tenso momento con hincha de Alianza Lima

Según lo comentado por el exadministrador de la ‘U’, todo ocurrió cuando se encontraba caminando. De pronto el hincha blanquiazul lo intercepta a lo que Ferrari pensó que iban atentar contra su vida.

“Yo me acuerdo cuando recién salimos bicampeones, yo estaba caminando por una vereda.
Y una camioneta negra polarizada, de esas grandes, me mete el carro, y dije: “Uy, perdí”. Pensé: bueno, habrá que ir para adelante, me quedé parado, y baja la luna. Me mira el tipo, me dice: “Yo soy de Alianza”, y respondí: “¿A mí qué chu**?”. Y el tipo me dice: “Tranquilo, te quiero reconocer el buen trabajo que has hecho. Disculpa la forma en que fue, pero inicialmente me dio rabia, pero después me di cuenta de que lo único que podía hacer era felicitarte, así que te felicito por el buen trabajo que has hecho en la ‘U’”. Me quedé helado”, fueron las palabras de Ferrari.

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario jugará frente a Los Chankas este domingo 8 de marzo por la fecha 6 del Torneo Apertura, encuentro que se podrá seguir desde las 15.30 horas.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

