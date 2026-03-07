Joven promesa del futbol fallece tras ser baleado y abandonado: "Nuestro más sincero pésame"

Una vez más, el fútbol recibe una mala noticia. Un joven futbolista fue atacado a balazos y abandonado en un centro de salud el pasado martes 3 de marzo, en lo que parecía una madrugada tranquila en el país vecino de Chile.

Se trata de Tomás Bustamante Carriel, de 19 años, quien recibió dos impactos de bala en el tórax. De acuerdo con los primeros reportes, cerca de las 7.30 a. m., fue trasladado por cuatro hombres hasta el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Coihueco, donde lo dejaron con graves heridas para luego irse sin dar explicación alguna.

A pesar de los intentos del personal médico por estabilizarlo, su estado era crítico, por lo que tuvo que ser derivado al Hospital Herminda Martín de Chillán, donde falleció a causa de las heridas.

De acuerdo con diversos medios, la policía de investigación quedó a cargo de las diligencias; aunque hasta el momento no se ha informado de detenidos, las autoridades del país ya trabajan para identificar a los responsables.

Equipo de Tomás Bustamante lamenta su fallecimiento

Cabe señalar que Bustamante tuvo su paso por el club Brujas Salamanca de la tercera división chilena, quienes vía Instagram emitieron su profundo sentir.

“Con profundo dolor, como club, hemos recibido la trágica noticia del fallecimiento de TOMÁS BUSTAMANTE CARRIEL (Q.EP.D.), quien defendiera a Brujas de Salamanca durante el 2025. A través de estas líneas queremos entregar nuestro más sincero pésame a la familia y amigos de nuestro querido "Tomy", haciéndonos parte del gran dolor que su partida deja. ¡Te enviamos un abrazo al cielo, Tomás. Siempre te recordaremos!”, se lee en su post.