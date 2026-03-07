Jugador de la selección peruana sufre dura lesión y podría perderse convocatoria de Menezes

Terribles noticias para la selección peruana. A pocos días de que Mano Menezes dé la lista de convocados de Perú para los amistosos de la fecha FIFA, uno de los jugadores que se tenía previsto que sea de los primeros nombres en aparecer en la nómina sufrió una lesión al minuto 6 este sábado 7 de marzo, por lo que podría no figurar en la lista.

Se trata de Fabio Gruber, jugador del FC Núremberg, quien durante el encuentro contra Fortuna Düsseldorf por la jornada 25 de la Bundesliga 2 salió del terreno de juego, lo que encendió las alarmas.

Fabio Gruber salió lesionado al minuto 6

Cuando se disputaba el minuto 6 del encuentro entre FC Núremberg y Fortuna Düsseldorf, el defensor peruano sintió una molestia en la parte posterior de la pierna derecha que le impidió continuar en el partido. En su lugar ingresó el zaguero armenio Styopa Mkrtchyan, quien asumió la labor en la defensa del equipo alemán.

Cabe señalar que el equipo de Gruber, cayó por 1-0 por lo que ahora se encuentra en el puesto 10 de la Bundesliga 2.

Fabio Gruber salió al minuto 6 del terreno de juego. Foto: Momento Deportivo

¿Cuándo juega Perú vs Senegal?

El partido entre Perú y Senegal está programado para jugarse este sábado 28 de marzo desde las 11.00 a. m. Dicho encuentro se disputará en el Estadio de Francia.