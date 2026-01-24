Paolo Guerrero y el tenso momento con periodista sobre presunta golpiza en Matute: "No te..."

Uno de los jugadores que fue tendencia en redes sociales concierne a Paolo Guerrero. El atacante de Alianza Lima fue presuntamente agredido por los hinchas que ingresaron a la fuerza en Matute, en vista al caso de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. El delantero se dio un tiempo de declarar a la prensa tras el partido ante Inter Miami, pero fue sorprendido por una consulta de periodista.

Paolo Guerrero y el tenso momento con periodista

Paolo Guerrero estuvo declarando conforme al partido que terminó 3-0 a favor de Alianza Lima sobre Inter Miami, hasta que un periodista le quiso preguntar sobre todo lo acontecido en la semana como el caso de los tres futbolistas denunciados, así como la presunta golpiza a jugadores en Matute.

El delantero nacional miró firmemente al periodista y dejó en claro que no iba a dar un pronunciamiento sobre este caso delicado que envuelve a Alianza Lima. Pese a la insistencia del comunicador por conocer una opinión, el 'Depredador' decidió cambiar al tema a lo futbolístico.

"No te voy a hablar. No voy a hablar de eso", respondió Paolo Guerrero ante la incomodidad de los presentes en la zona mixta de Matute.

(VIDEO: Irene Carranza - GLR)

Paolo Guerrero dejó mensaje a hinchas de Alianza Lima

Muy aparte de lo acontecido, Paolo Guerrero se dirigió a los hinchas para agradecerles su presencia en la Noche Blanquiazul. Se siente contento de haber hecho un gran partido para que los fieles seguidores se vayan tranquilos a caso por el esfuerzo de asistir.

"Agradecer al hincha que estuvo presente, que metió. Muy feliz por el resultado y por lo que el hincha se lleve un buen espectáculo. Creo que hicimos un buen partido. Resaltar el trabajo que hicimos. En poco tiempo el equipo ha captado muy bien lo que pide el técnico. El triunfo sirve para motivación de lograr el objetivo. A seguir trabajando. Me siento muy bien. Ramos, Girotti, Alan son jugadores increíbles. El grupo es muy importante, bueno, hay mucha unión. El equipo es trabajador, muy constante y eso es lo más importante. Una pretemporada durísima. Hemos corrido como animales, pero los resultados se están viendo. Es lo más importante. Vamos aprendiendo. Ahí está la clave", declaró Paolo Guerrero.