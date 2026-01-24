¡Goleador! Paolo Guerrero y su gran definición para anotar el 2-0 de Alianza Lima ante Inter Miami

Alianza Lima vive uno de sus momentos más importantes del 2026 al presentar oficialmente a su plantel de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores. Como parte del espectáculo de la 'Noche Blanquiazul', ha traído como gran rival a Inter Miami de Lionel Messi. Tras darse este encuentro, quien se encuentra brillando es Paolo Guerrero, quien le anotó 2 goles al cuadro de la MLS.

Paolo Guerrero volvió a anotar para Alianza Lima y vence 2-0 a Inter Miami de Lionel Messi

Cuando Alianza Lima ya tenía asegurado el primer gol de Paolo Guerrero para ir venciendo a Inter Miami de Messi antes de que acabe el primer tiempo, volvió a aparecer el goleador para seguir anotando y ahora ya cuenta con un doblete.

A los 35 minutos de la primera mitad, Guerrero recibió un gran pase de Eryc Castillo en el punto penal de Inter Miami y, tras un remate potente, el arquero Dayne St. Clair no pudo atajar, lo que permitió el 2-0 a favor de Alianza sobre los estadounidenses.

Video: Latina

Después de anotar el segundo gol para Alianza Lima, el goleador decidió celebrar el tanto con su característica celebración, al mismo tiempo que compartía el momento con la hinchada presente en el Estadio Alejandro Villanueva para disfrutar de la 'Noche Blanquiazul'.

Alianza Lima se prepara el inicio de la Liga 1 y Copa Libertadores

Este encuentro ante Inter Miami de Lionel Messi significa para Alianza Lima su último amistoso para llegar en óptimas condiciones al inicio de la Liga 1 ante Sport Huancayo y el comienzo de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo.

Durante su pretemporada, el equipo blanquiazul se enfrentó a grandes equipos en la Serie Río de La Plata y en la 'Noche Blanquiazul'. Su recorrido comenzó contra Independiente de Avellaneda, luego Unión de Santa Fe, seguido por Colo Colo y finalmente Inter Miami de Messi.