¡Locura en Matute! Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima ante Inter Miami de Messi

Alianza Lima abre el marcador en la "Noche Blanquiazul" gracias a su '9' Paolo Guerrero. En este amistoso internacional ante Inter Miami de Lionel Messi, el 'Depredador' encontró un rebote dentro del área rival y con un potente remate de cabeza hizo que todo Matute estalle con el 1-0 parcial.

Sobre los 28 minutos, un tiro de esquina alertó a los aficionados de una clara ocasión de gol para Alianza Lima. El esférico fue mal despejado por la defensa de Inter Miami, por lo que quedó en los pies de Gaspar Gentile. El atacante remató a portería y el arquero atajó el posible gol de los blanquiazules. Sin embargo, no contaron con que Paolo Guerrero esté pendiente del rebote y gane por arriba para dar un potente cabezazo.

Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima a Inter Miami

El 'Depredador' se impuso ante los dos defensores que lo marcaban y anotó de manera espectacular el 1-0 parcial de los blanquiazules ante Inter Miami de Lionel Messi. El equipo de Pablo Guede poco a poco se fue consolidando en el juego y todo eso se reflejó con la anotación de los locales.

(VIDEO: Latina)

Doblete de Paolo Guerrero ante Inter Miami

Minutos después del 1-0 de Alianza Lima ante Inter Miami, Paolo Guerrero volvió a hacerse presente en el área rival para sellar su doblete y el 2-0 en la primera parte del compromiso en este amistoso internacional. Un momento clave para el 'Depredador' que desea ser fundamental a lo largo de la temporada 2026.

(VIDEO: Latina)