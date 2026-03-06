0

Sport Boys impone dura condición a Jean Deza para su regreso a la Liga 1: "Si por su culpa..."

La espera finalmente acabó y Jean Deza tiene todo listo para ser el gran refuerzo de Sport Boys de cara a la temporada 2026. Se reveló detalles de su contrato.

Jasmin Huaman
Sport Boys impone dura condición a Jean Deza.
Sport Boys impone dura condición a Jean Deza. | Foto: Composición Líbero
A falta de pocos días para el cierre del mercado de fichajes, Sport Boys sorprende al concretar el fichaje bomba de Jean Deza, quien fue uno de los jugadores con mayor proyección del fútbol nacional, pero que terminó alejado del foco por temas de indisciplina. Ahora, en su regreso a la Liga 1, la 'Misilera' aseguró su refuerzo con una llamativa condición que podría ponerle fin a su contrato.

Jean Deza ha pasado por importantes equipos de la primera división de Perú, pero nunca logró consolidarse como una de las figuras. A sus 32 años, el recordado deportista estará de regreso a la Liga 1 y lo hará con los colores de Sport Boys.

Sport Boys impone dura condición a Jean Deza

El periodista Gustavo Peralta reveló en el programa de L1 MAX sobre la llamativa condición que le impuso Sport Boys a Jean Deza. La institución rosada tomó cartas en el asunto debido al pasado del jugador y con el objetivo de no afectar la imagen del club del Callao en caso de temas indisciplinarios.

"Él mismo ha aceptado las condiciones, que van incluso en un punto de disciplina y demás, sino que Martín Noriega le ha puesto una como principal. Por ejemplo, si él fallara y lesionara la institucionalidad de Boys y el tema económico, como por ejemplo, un sponsor se vaya y perjudique a Boys, se embargan sus cuentas y él ha aceptado. Si por su culpa un sponsor se va por ti, asume las consecuencias, además del tema disciplinario", señaló Peralta.

(Video: L1 Max)

Equipos en los que jugó Jean Deza

Jean Deza pasó por equipos como Universidad San Martín, Alianza Lima, Sport Huancayo, UTC de Cajamarca, Cienciano, entre otros a nivel nacional. En cuanto a ligas extranjeras, el jugador estuvo en MSK Zilina de Eslovaquia, Montpellier Hérault de Francia y Levski Sofia de Bulgaria.

