Alianza Lima confirma la baja de importante figura para el partido ante Melgar por la Liga 1

En la previa del partido entre Alianza Lima y Melgar, se reveló que el elenco blanquiazul no podrá contar con uno de sus jugadores más destacados y que renovó hasta el 2028. El jugador podría ser el motivo principal por el cambio en la alineación por parte de Pablo Guede, que deberá afrontar este difícil enfrentamiento ante Juan Reynoso.

Melgar llega al partido contra Alianza Lima buscando una victoria para tratar de revertir los malos resultados y tras la eliminación de la Copa Sudamericana. El 'Dominó' buscará su revancha luego del polémico cotejo que protagonizó en Lima la temporada pasada. Los arequipeños parten con la ventaja de saber que los blanquiazules sufrirán una sensible baja.

Alianza Lima sufre sensible baja ante Melgar

Alianza Lima estará recibiendo a un Melgar que viene de estar golpeado y con la necesidad de ganar. El partido se juega el lunes 9 de marzo desde el Estadio Alejandro Villanueva a partir de las 20:30 horas y se podrá ver por la señal de L1 MAX desde las operadoras de Claro, Best Cable, Win, MiFibra, DirecTV y Movistar).

No todas son buenas noticias para Alianza Lima y es que el equipo dirigido por Pablo Guede no podrá contar con Eryc Castillo, quien se estará perdiendo el encuentro por cumplir una fecha de suspensión luego de su expulsión ante UTC en Cajamarca por la última fecha.

Eryc Castillo no jugará ante Melgar.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima está actualmente ubicado en el primer puesto con un total de 13 puntos y deberá aprovechar al máximo su localía para consolidarse en lo más alto de la tabla. Melgar llega al encuentro con nueve unidades, pero con dos derrotas consecutivas. La última victoria de Alianza Lima fue ante UTC en el estadio Héroes de San Ramón con un agónico gol de Renzo Garcés en los últimos minutos del partido.

El juez del partido entre Alianza Lima y Melgar será el conocido Joel Alarcón, quien será el encargado del manejo del partido que se lleve a cabo en Matute.