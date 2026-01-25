Los números de Mateo Antoni, flamante refuerzo de Alianza Lima, que ilusionan a los hinchas

Alianza Lima hizo un gran partido de presentación ante el Inter Miami de Lionel Messi. No muchos esperaban que el equipo de Pablo Guede termine ganando 3-0, a pesar de las bajas que se presentaron a último momento. Uno de los jugadores que destacó fue Mateo Antoni, defensa uruguayo que llegó desde la liga de Argentina.

Tras la separación de Carlos Zambrano, por temas de indisciplina, el uruguayo recibió la confianza del DT para ser titular y hizo un partidazo ante el campeón de la MLS. Lo más probable es que termine quedándose con el puesto. En redes sociales lo califican como el 'nuevo Freytes', en referencia al exdefensa de Alianza Lima que fue vendido a Fluminense.

Mateo Antoni es la gran apuesta de Alianza Lima | Alianza Lima

"Que defensor Mateo Antoni. La pierna dura de uruguayo y calidad técnica de central moderno europeo. Mucho nivel con solo 22 años, es decir, aún no llega a su techo. Negocio redondo ya sea como futura venta o jugador para muchísimos años en el club", este es uno de los comentarios más destacados que habla sobre el defensa campeón del mundo con Uruguay.

Los números de Antoni vs Inter Miami

Según Sofascore, el defensa registró las siguientes estadísticas: