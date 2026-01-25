0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs U Católica por la Tarde Celeste
EN VIVO
Bolivia vs México por amistoso internacional

Los números de Mateo Antoni, flamante refuerzo de Alianza Lima, que ilusionan a los hinchas

El defensa uruguayo se lució al lado de Renzo Garcés en Alianza Lima y podría dejar en el olvido a Carlos Zambrano. Estas fueron sus estadísticas.

Fabian Vega
Mateo Antoni es nuevo refuerzo de Alianza Lima
Mateo Antoni es nuevo refuerzo de Alianza Lima | Alianza Lima
COMPARTIR

Alianza Lima hizo un gran partido de presentación ante el Inter Miami de Lionel Messi. No muchos esperaban que el equipo de Pablo Guede termine ganando 3-0, a pesar de las bajas que se presentaron a último momento. Uno de los jugadores que destacó fue Mateo Antoni, defensa uruguayo que llegó desde la liga de Argentina.

Prensa argentina dio fuerte comentario sobre la derrota de Inter Miami de Lionel Messi ante Alianza Lima

PUEDES VER: Prensa argentina dio fuerte comentario a la goleada de Alianza ante Inter Miami de Lionel Messi

Tras la separación de Carlos Zambrano, por temas de indisciplina, el uruguayo recibió la confianza del DT para ser titular y hizo un partidazo ante el campeón de la MLS. Lo más probable es que termine quedándose con el puesto. En redes sociales lo califican como el 'nuevo Freytes', en referencia al exdefensa de Alianza Lima que fue vendido a Fluminense.

Mateo Antoni es la gran apuesta de Alianza Lima | Alianza Lima

Mateo Antoni es la gran apuesta de Alianza Lima | Alianza Lima

"Que defensor Mateo Antoni. La pierna dura de uruguayo y calidad técnica de central moderno europeo. Mucho nivel con solo 22 años, es decir, aún no llega a su techo. Negocio redondo ya sea como futura venta o jugador para muchísimos años en el club", este es uno de los comentarios más destacados que habla sobre el defensa campeón del mundo con Uruguay.

Los números de Antoni vs Inter Miami

Según Sofascore, el defensa registró las siguientes estadísticas:

  • 90’ jugados
  • 70% precisión de pases
  • 3 entradas ganadas
  • 2 intercepciones
  • 70% precisión de pases
  • 4 despejes
  • 1 tiro bloqueado
  • 2 recuperaciones
  • 1 tiro bloqueado
  • 6/7 duelos ganados

No olvides revisar tu agenda deportiva

Lo más visto

  1. Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador EN VIVO por L1 MAX: transmisión del partido

  2. DT de U de Chile da rotundo calificativo a Universitario tras ser goleado 3-0: "Es un..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano