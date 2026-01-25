Prensa argentina destacó a figuras de Alianza tras golear a Inter Miami: "Intensidad y eficacia"

Alianza Lima logró una estupenda victoria en su partido de presentación por la Noche Blanquiazul 2026. Los 'íntimos' vencieron por 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi y dejaron una gran actuación ante su hinchada. Tras el partido, la prensa de Argentina no tardó en reaccionar al partido y destacar a dos jugadores blanquiazules.

Prensa argentina destacó a figuras de Alianza tras golear a Inter Miami

Alianza Lima se estrenó ante su hinchada de manera impresionante, gracias a los goles de Paolo Guerrero y Luis Ramos, que les permitieron conseguir una victoria histórica frente al Inter Miami con Lionel Messi en el campo. Tras el partido, la prensa argentina no tardó en reconocer el gran desempeño de los jugadores blanquiazules.

El medio argentino 'Nueva Diario Web' analizó el compromiso y destacó a ambos delanteros por haber concretado los goles del equipo. Además, subrayaron que gracias a su intensidad y eficacia frente al arco, el conjunto íntimo pudo quedarse con la victoria ante ‘Las Garzas’.

Paolo Guerrero y Luis Ramos fueron destacados por la prensa de Argentina.

"El encuentro se resolvió en favor de Alianza Lima, que aprovechó su mayor intensidad y eficacia ofensiva. Paolo Guerrero marcó dos goles y Luis Ramos completó el resultado en el complemento, ante un Inter Miami que utilizó el compromiso como parte de su preparación para la temporada oficial", mencionaron en su nota web.

Ambos jugadores demostraron que serán de gran utilidad para el esquema táctico de Pablo Guede en esta nueva temporada. El 'Depredador' sigue demostrando su vigencia pese a su edad y se consolida como el delantero titular del equipo. Por su parte, Luis Ramos viene sumando minutos y demuestra su capacidad goleadora en cada partido.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima deberá concentrarse en su próximo enfrentamiento de este viernes 30 de enero, donde se medirá ante Sport Huancayo por la primera fecha de la Liga 1 2026. Los blanquiazules tendrán una dura prueba en 'La Incontrastable' con el objetivo de iniciar con pie derecho el torneo nacional.