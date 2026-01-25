Roberto Mosquera se rinde ante figura de Alianza Lima con buen presente: "Sorprendido por..."

A lo largo de su trayectoria, Roberto Mosquera se ha llevado grandes experiencias con jugadores de alto nivel, pero uno en particular se ganó el respecto del emblemático entrenador debido a su forma de ser dentro y fuera de la cancha. Se trata de un futbolista que actualmente está en Alianza Lima y está atravesando un gran momento en su carrera deportiva.

Roberto Mosquera se deshace en elogios ante jugador de Alianza Lima

Durante su etapa en la UCV, Roberto Mosquera tuvo la oportunidad de dirigir a Paolo Guerrero y en una entrevista con el programa 'Entre ceja y ceja', el entrenador ofreció detalles de lo que fue su experiencia trabajando junto al 'Depredador' y confesó que desde el primer entrenamiento quedó gratamente asombrado por la calidad del delantero.

Mosquera explicó que una de las prácticas fue lo que cambió todo. En el entrenamiento, a Paolo Guerrero le lanzaron un centro y según el DT, el jguador "levitó" y esto dejó sorprendido a todo el comando técnico, quienes no podían creer lo que estaban viendo.

"En el primer entrenamiento, le tiraron un centro, saltó y levitó, es decir, saltó y se quedó en el aire. Todos nos miramos como diciendo: '¿Has visto lo mismo?'. Le dije a mi comando: 20 dólares la entrada para ver el entrenamiento de Paolo (entre risas). Sorprendido por su personalidad, me quedé impresionado", señaló.

Roberto Mosquera destaca el talento de Paolo Guerrero.

Muy por el contrario de llegar como una estrella al equipo, Roberto Mosquera señaló que Paolo Guerrero llegó dispuesto a pelear para ser titular en el equipo y esto quedó marcado en el estratega. "Conversé una hora con él, como hago con todos los jugadores, y realmente me sorprendió su forma de ser. Me dijo: “Profe, también he venido por usted, pero no creo que Paolo me quiera pasar la mano, porque no soy amigo de él ni de su familia, ni estoy buscando titularato”. Fue una experiencia buena, aunque muy corta", indicó.

Paolo Guerrero se retirará en Alianza Lima

El futbolista Paolo Guerrero reveló que el 2026 será su último año como profesional y su deseo es retirarse del fútbol como campeón con Alianza Lima. El año empezó de la mejor manera para el delantero tras anotar un doblete ante Inter Miami.