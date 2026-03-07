Gol de Irven Ávila para el 2-0 de Sporting Cristal ante Alianza Atlético. | Foto: L1 MAX

¡La religión del toque! Genial gol de Irven Ávila para el 2-0 de Sporting Cristal a Alianza Atlético

Gran combinación de pases en Sporting Cristal para que Irven Ávila anote el 2-0 ante Alianza Atlético y comience a asegurar el triunfo en el Estadio Alberto Gallardo.