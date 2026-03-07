- Hoy:
¡De lujo! Gol de Luis Iberico con gran definición para el 1-0 de Sporting Cristal a Alianza Atlético
Sporting Cristal abre el marcador ante Alianza Atlético gracias a la gran definición de Luis Iberico. Un asistencia de Leandro Sosa para que el atacante celeste selle el 1-0 parcial.
UTC se quedó con 10 ante Alianza Lima tras expulsión de Arce por violenta entrada a Huamán - VIDEO
Christofer Gonzales falla insólito penal para Sporting Cristal ante Sport Huancayo - VIDEO
¡Polémica! Sanguinetti anotó el 1-0 de Sport Huancayo a Sporting Cristal, pero el VAR cobró offside
Leandro Sosa reventó la portería de Romero y descuenta para Sporting Cristal - VIDEO
VAR anuló golazo de Marco Huamán que era el 2-0 de Alianza Lima sobre Boys - VIDEO
¡Sigue en racha! Felipe Vizeu y su golazo de chalaca para el 1-0 de Sporting Cristal ante Juan Pablo II
¿El gol del Apertura 2026? Hernán Barcos y su genial anotación para el 1-0 de FC Cajamarca - VIDEO
¡Sentenciado! Bordacahar liquida a Sporting Cristal y anota un golazo para el 1-2 de Melgar
