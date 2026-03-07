0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Liga 1
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones y resultados del Torneo Apertura
Gol de Luis Iberico en el Sporting Cristal vs Alianza Atlético. | Foto: L1 MAX

¡De lujo! Gol de Luis Iberico con gran definición para el 1-0 de Sporting Cristal a Alianza Atlético

Sporting Cristal abre el marcador ante Alianza Atlético gracias a la gran definición de Luis Iberico. Un asistencia de Leandro Sosa para que el atacante celeste selle el 1-0 parcial.

Diego Medina
Te puede interesar

  1. Barcelona vs. Athletic Bilbao EN VIVO y EN DIRECTO: transmisión del partido