Revelan que Alianza Lima separó indefinidamente a Pedro Aquino por presunta indisciplina
Alianza Lima ha decidido apartar del primer equipo a Pedro Aquino tras conocer que participó de un acto de indisciplina en Montevideo.
Un cuarto implicado. Alianza Lima ha decidido separar a Pedro Aquino por una presunta indisciplina en Montevideo, durante la pretemporada del cuadro blanquiazul. Conoce todos los detalles sobre la situación del mediocampista, que ya no será tomado en cuenta por Pablo Guede mientras se realizan las investigaciones.
De acuerdo a la información Kevin Pacheco, el club blanquiazul ha confirmado que el volante estuvo en la habitación donde se cometió el acto de indisciplina junto a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, aunque fue ajeno a un presunto abuso sexual por el que fueron denunciados los otros tres jugadores.
Video: Fútbol Satélite.
"Alianza tiene la información de que Pedro Aquino estuvo en la habitación. Ha existido un diálogo con el jugador, que señala que no consumió alcohol y tampoco fue parte de alguna otra situación", dijo el periodista deportivo en el programa Fútbol Satélite.
Recordemos que la 'Roca' juega en condición de cedido por Santos Laguna de México y su vínculo con Alianza Lima es solo hasta junio del presente año.
