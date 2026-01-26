0

Revelan que Alianza Lima separó indefinidamente a Pedro Aquino por presunta indisciplina

Alianza Lima ha decidido apartar del primer equipo a Pedro Aquino tras conocer que participó de un acto de indisciplina en Montevideo.

Wilfredo Inostroza
Pedro Aquino será separado indefinidamente en Alianza Lima
Pedro Aquino será separado indefinidamente en Alianza Lima
COMPARTIR

Un cuarto implicado. Alianza Lima ha decidido separar a Pedro Aquino por una presunta indisciplina en Montevideo, durante la pretemporada del cuadro blanquiazul. Conoce todos los detalles sobre la situación del mediocampista, que ya no será tomado en cuenta por Pablo Guede mientras se realizan las investigaciones.

Alianza Lima tendrá un mes complicado.

PUEDES VER: La fuerte seguidilla de partidos que deberá afrontar Alianza Lima de Guede

De acuerdo a la información Kevin Pacheco, el club blanquiazul ha confirmado que el volante estuvo en la habitación donde se cometió el acto de indisciplina junto a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, aunque fue ajeno a un presunto abuso sexual por el que fueron denunciados los otros tres jugadores.

Video: Fútbol Satélite.

"Alianza tiene la información de que Pedro Aquino estuvo en la habitación. Ha existido un diálogo con el jugador, que señala que no consumió alcohol y tampoco fue parte de alguna otra situación", dijo el periodista deportivo en el programa Fútbol Satélite.

Recordemos que la 'Roca' juega en condición de cedido por Santos Laguna de México y su vínculo con Alianza Lima es solo hasta junio del presente año.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Butters asegura que Pedro Aquino participó de la indisciplina junto a Zambrano, Peña y Trauco

  2. Universitario confirmó el canal que transmitirá todos sus partidos por Liga 1: "Estabilidad económica"

  3. Revelan que Alianza Lima separó indefinidamente a Pedro Aquino por presunta indisciplina

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano