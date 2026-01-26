0

El futbolista que volvió a los entrenamientos de Alianza tras ganar a Inter Miami: "La sorpresa"

¡Inesperado! Lateral de Alianza Lima fue una de las grandes novedades en los entrenamientos de cara al próximo debut de los íntimos por el Torneo Apertura 2026.

Solange Banchon
El jugador que fue la gran novedad en los entrenamientos de Alianza Lima tras duelo ante Inter Miami
El jugador que fue la gran novedad en los entrenamientos de Alianza Lima tras duelo ante Inter Miami | Foto: Sebastián Blanco Salazar - GLR
Alianza Lima goleó 3-0 a Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul y quedó listo para su debut oficial en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 frente a Sport Huancayo en condición de visita. Este lunes, los dirigidos por el técnico argentino Pablo Guede regresaron a los entrenamientos y tuvo como principal novedad a una de las jóvenes figuras del club.

El jugador que volvió a los entrenamientos de Alianza Lima tras duelo ante Inter Miami

Nos referimos a Rait Alarcón. De acuerdo a la información que brindó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales, el talentoso futbolista participó de las prácticas del plantel victoriano, aún con la incertidumbre de saber si se quedará por toda la temporada, pues en su momento, se dio a conocer que podría ser prestado a otro equipo este 2026.

"Alianza Lima volvió a los entrenamientos y hoy Rait Alarcón fue la sorpresa dentro del plantel. El potrillo es lateral izquierdo. Aún se desconoce si integrará el primer equipo, ya que estaba dentro del grupo de jugadores que iban a ser cedidos a préstamo", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Rait Alarcón

Rait Alarcón es uno de los potrillos de Alianza Lima/Foto: Instagram

¿Quién es Rait Alarcón?

Rait Danilo Alarcón Matta es categoría 2005 y se formó en las Divisiones Menores de Alianza Lima. Con 20 años, el deportista peruano se desempeña como lateral izquierdo, aunque también puede jugar como extremo. Futbolísticamente se destaca por tener precisión en sus asistencias, y balones detenidos. Además, debido a su destreza por la banda.

Durante la anterior temporada, Alarcón afianzó su nivel en la Reserva (Liga 3) del conjunto íntimo, llegando a disputar de manera oficial 18 partidos, incluidos los Playoffs y Fase Final. También brindó 2 pases de gol. Su contrato con el club finaliza en diciembre de 2026.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

