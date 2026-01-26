Sport Huancayo anunció descomunal precio de entradas para partido ante Alianza Lima

Alianza Lima goleó 3-0 a Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026 en el Estadio de Matute y quedaron listos para su estreno oficial en el Torneo Apertura, donde el cuadro liderado por el técnico argentino Pablo Guede visitará a Sport Huancayo en la primera jornada del campeonato local.

Alianza Lima vs Sport Huancayo: precios de entradas

Precisamente, a pocos días del encuentro, el 'Rojo Matador' sorprendió a los hinchas ya que revelaron los precios de las entradas para enfrentarse a los victorianos. A través de sus redes sociales, el conjunto de altura informó que la entrada tendrá un costo general de 100 soles, una cifra bastante diferente si comparamos a los 25 soles que anunciaron en su último partido del Clausura 2025 con Cusco FC.

Precio general: 100 soles

Niños hasta los 4 años no pagan entradas (acompañado de un adulto)

Precios de entradas para partido entre Sport Huancayo vs Alianza Lima

¿Dónde comprar entradas para partido Alianza Lima vs Sport Huancayo?

Es importante precisar que, la venta de los tickets para este compromiso iniciarán desde este lunes 26 de enero, de manera presencial en el Jr. Loreto 839 desde las 8:00 am hasta las 18:00 horas locales en Tiendas Manchete.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Sport Huancayo para debut en el Apertura 2026?

Los dirigidos por el técnico Roberto Mosquera ya se vienen preparando para lo que será su estreno contra los íntimos por el Torneo Apertura 2026 en el Estadio IPD de Huancayo, donde se ilusionan con poder hacer un buen partido tras la llegada de sus nuevos refuerzos entre los que destacan Yorleys Mena, Jimmy Valoyes, y Jeremy Canela.

De otro lado, Alianza Lima también llegará con ritmo futbolístico luego de haber participado de la Serie Río de la Plata 2026 y haber afrontado un duelo de talla internacional contra Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026.