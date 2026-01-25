Administrador de Alianza habló firme sobre el caso de Zambrano, Peña y Trauco: "Somos..."

Alianza Lima vive un denso momento luego de que una mujer argentina de 22 años denunciara a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por presunta violencia sexual cuando se hospedaban en Uruguay durante la Serie Río de La Plata. Ante ello, el administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada, rompió su silencio y dio un firme comentario sobre el caso.

Directivo de Alianza Lima dio fuerte comentario sobre la denuncia a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

En la conversación con Latina Deportes durante la 'Noche Blanquiazul', Cabada fue consultado sobre diversos temas que abarcan el ámbito interno de cara a la temporada 2026 de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Una de las cuestiones más controversiales al inicio del año fue la denuncia de una argentina de 22 años contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por presunto abuso sexual.

Ante la pregunta, Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, dejó en claro que el club ha pasado por diversas situaciones que nunca han derribado al equipo a lo largo de su historia como institución.

"Nosotros somos una institución que ha vencido incluso a la muerte, somos más fuertes que cualquier circunstancia que nos rodee, sabemos salir adelante", afirmó.

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron denunciados por presunta violencia sexual.

Además, dejó en claro que sabrán salir adelante y podrán superar esta dura situación con el gran objetivo de convertirse en campeones nacionales de la Liga 1.

Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña fueron denunciados

El jueves 22 de enero, el medio A24 de Argentina reveló en su programa que Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña fueron denunciados por una mujer argentina de 22 años por supuesto abuso sexual durante su pretemporada en Uruguay, cuando disputaban la Serie Río de La Plata.

Esto desencadenó en que Alianza Lima tomara la gran decisión de separar indefinidamente a los jugadores mencionados hasta que la denuncia siga su proceso y llegue a algún punto que esclarezca todo.