Alianza Lima recuperó a dos jugadores para su debut en la Liga 1 ante Sport Huancayo

Se viene una temporada complicada a Alianza Lima y eso lo sabe todo el plantel, incluido sus hinchas. Vienen de sufrir la separación de tres jugadores, pero pudieron salir victoriosos en su partido de presentación ante el Inter Miami y ahora tendrán toda la semana que viene para prepararse con miras a su próximo enfrentamiento.

El rival, que no es nada sencillo, será Sport Huancayo. Para Alianza Lima será un duro reto conseguir una victoria en la altura, pero se verán obligados a ganar si quieren aspitar a ganar el Torneo Apertura. Para esto se ha confirmado que los blanquiazules tendrá dos refuerzos, que anteriormente estaban en duda para ser tomados en cuenta.

Fernando Gaibor y Kevin Quevedo sumaron minutos en la Noche Blanquiazul, estoy confirmaría que ya están en condiciones para entrar en la convocatoria. Ambos jugadores, de vital importancia en 2025, se mostraron contentos de volver a los campos de juego. Ahora trabajarán durante la semana para ver si logran entrar al once titular.

¿Qué pasó con Gaibor y Quevedo?

Kevin Quevedo sufrió una lesión en el tobillo y se perdió la totalidad de los amistosos que jugó Alianza Lima en la Serie Río de la Plata en Uruguay. Lo mismo pasó con Fernando Gaibor, apenas pudo jugar unos minutos ante Independiente de Argentina y después estuvo de baja por un problema muscular.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Sport Huancayo?

El partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo se jugará en el estadio IPD de Huancayo. El equipo blanquiazul se verá las caras con Roberto Mosquera, nuevo DT del cuadro huancaíano que ya les ganó en 2025. El enfrentamiento está programado para el viernes 30 de enero a las 12:00 pm (hora peruana).