NOTICIA IMPORTANTE para inmigrantes con TPS: CORTE FEDERAL toma decisión clave tras intento de Trump de eliminar estatus

Una corte federal de apelaciones en Washington, DC emitió el último viernes una decisión que podría afectar a los inmigrantes beneficiarios del TPS en Estados Unidos. La medida se da luego de los intentos del gobierno del presidente Donald Trump por eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350.000 haitianos en el país.

Aunque los detalles completos de la resolución se están evaluando, el fallo genera expectativa sobre cómo se mantendrá o modificará el estatus de quienes dependen de esta protección para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Corte federal toma decisión clave sobre el TPS de miles de inmigrantes en EE. UU.

El gobierno de Trump buscó eliminar el TPS de manera agresiva, no solo para los haitianos, sino también para migrantes de Venezuela, Honduras, Nicaragua, Nepal, Ucrania, Afganistán y Camerún. Sin embargo, la corte federal de apelaciones falló en contra del intento de Trump de eliminar la protección, confirmando que los beneficiarios mantienen su estatus temporal mientras se resuelven las apelaciones y demandas pendientes.

“El hecho de que el gobierno no haya cumplido con su carga de demostrar un daño irreparable, por sí solo justifica negar el alivio de emergencia que alterará el statu quo y aumentará la incertidumbre cuando esta apelación sigue su curso”, señalaron en la transmisión en vivo.

Este fallo se considera clave, ya que establece un precedente sobre cómo los intentos de terminar protecciones migratorias previamente otorgadas pueden ser revisados por la justicia federal. Además, brinda mayor seguridad legal a los beneficiarios de TPS mientras continúan los procesos judiciales relacionados con su estatus.

Qué es el TPS y a quién protege

El TPS puede ser otorgado por el secretario de Seguridad Nacional cuando las condiciones en el país de origen son inseguras debido a desastres naturales, conflictos o inestabilidad política. Esta protección permite a los beneficiarios vivir y trabajar legalmente, aunque no constituye una vía directa hacia la ciudadanía estadounidense.

En el caso de Haití, el TPS se implementó en 2010 tras un devastador terremoto y ha sido renovado varias veces, especialmente ante la violencia de pandillas y la inestabilidad política que siguen afectando al país. El intento de eliminar esta protección habría dejado a muchos expuestos a la deportación, generando preocupación entre las comunidades migrantes.