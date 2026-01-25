0

Yoshimar Yotún dio firme comentario sobre la denuncia a Zambrano, Peña y Trauco: "Es un..."

Yoshimar Yotún brindó un firme comentario después de ser consultado sobre sus compañeros de selección Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, quienes fueron denunciados por presunta violencia.

Luis Blancas
Yoshimar Yotún hizo firme comentario sobre la denuncia a Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano
Yoshimar Yotún hizo firme comentario sobre la denuncia a Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano | Composición: Líbero
Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron denunciados por presunta violencia y realizaron un acto de indisciplina al introducir a dos mujeres en la concentración en Uruguay mientras Alianza Lima disputaba la Serie Río de La Plata. Ante esta situación, Yoshimar Yotún de Sporting Cristal emitió un comentario contundente.

Yoshimar Yotún hizo firme comentario sobre la denuncia a Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano

Luego de vencer a Universidad Católica por la 'Tarde Celeste', Cristal realizó una conferencia de prensa en la que Yotún y Paulo Autuori hablaron sobre diversos temas, siendo uno de ellos el caso de presunta violencia hacia una mujer por parte de Zambrano, Trauco y Peña.

Ante la consulta sobre sus compañeros de la selección peruana, Yoshimar Yotún explicó que es un tema del cual prefiere no hablar, ya que no tiene una conclusión al respecto debido a que aún se encuentra en plena investigación.

"Creo que es un tema bastante delicado que no me compete hablar a mí, y más cuando no está nada claro. Lo que tenga que decir, ya se los dije y nada más que eso", dijo el volante de Cristal.

Las palabras de Yotún explican que si bien está enterado de la denuncia presentada por la mujer de 22 años contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, no desea hablar al ser un tema delicado.

Carlos Zambrano envió a sus abogados a Argentina y Uruguay

La última información sobre la denuncia impuesta por la mujer argentina de 22 años a Zambrano, Peña y Trauco por presunta violencia carnal es que el defensor de Alianza Lima ya envió a sus abogados para buscar justicia en Argentina y Uruguay.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

