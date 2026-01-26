0

¿Se va? Paulo Autuori dejó firme mensaje pese a victoria de Cristal: "Que venga otro entrenador"

El entrenador de Sporting Cristal habló tras la Tarde Celeste y dejó una frase que impactó tanto a aficionados como la prensa deportiva. ¿Deja el Rímac?

Paulo Autuori dejó singular mensaje sobre su futuro en Sporting Cristal
Sporting Cristal venció a Universidad Católica de Ecuador por 3-1 en la Tarde Celeste 2026 y quedó listo para el inicio de la Liga 1 2026. Sin embargo, Paulo Autuori dejó un mensaje contundente que ha generado la sorpresa entre los aficionados del club bajopontino sobre su continuidad. ¿Qué pasó?

El estratega brasileño fue consultado -una vez más- sobre si el elenco rimense utilizará el séptimo cupo extranjero, recientemente aprobado por la FPF y su respuesta fue enfática. Si se suma un nuevo refuerzo internacional, el DT dejará el cargo.

"Yo no voy a meter a siete extranjeros. Si el club quiere, la hinchada quiere, que venga otro entrenador", dijo Autuori en su última conferencia de prensa, descartando así que vaya a sumar un jugador foráneo para la siguiente campaña.

La idea que tiene el entrenador es utilizar más jugadores de las canteras y dejar un legado para el club, por lo que fichar otro refuerzo internacional, perjudicaría su objetivo.

"Yo me niego, porque en toda mi vida lo que intento es ser coherente, hablar cosas y hacer cosas", agregó el técnico, que afronta su segunda etapa en Sporting Cristal tras ser campeón en la campaña 2002 y luegio asumir el cargo de director técnico de la selección peruana.

Debut de Sporting Cristal en la Liga 1 2026

Sporting Cristal se estrena en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 este domingo 1 de febrero (13:00 horas), en condición de visitante, frente a Deportivo Garcilaso.

