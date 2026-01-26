- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs Al Taawon
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
¿Se va? Paulo Autuori dejó firme mensaje pese a victoria de Cristal: "Que venga otro entrenador"
El entrenador de Sporting Cristal habló tras la Tarde Celeste y dejó una frase que impactó tanto a aficionados como la prensa deportiva. ¿Deja el Rímac?
Sporting Cristal venció a Universidad Católica de Ecuador por 3-1 en la Tarde Celeste 2026 y quedó listo para el inicio de la Liga 1 2026. Sin embargo, Paulo Autuori dejó un mensaje contundente que ha generado la sorpresa entre los aficionados del club bajopontino sobre su continuidad. ¿Qué pasó?
PUEDES VER: Luis Advíncula se pronuncia sobre futbolista de Alianza Lima con contundente mensaje: "Respeto"
El estratega brasileño fue consultado -una vez más- sobre si el elenco rimense utilizará el séptimo cupo extranjero, recientemente aprobado por la FPF y su respuesta fue enfática. Si se suma un nuevo refuerzo internacional, el DT dejará el cargo.
Video: Inka Digital TV.
"Yo no voy a meter a siete extranjeros. Si el club quiere, la hinchada quiere, que venga otro entrenador", dijo Autuori en su última conferencia de prensa, descartando así que vaya a sumar un jugador foráneo para la siguiente campaña.
La idea que tiene el entrenador es utilizar más jugadores de las canteras y dejar un legado para el club, por lo que fichar otro refuerzo internacional, perjudicaría su objetivo.
"Yo me niego, porque en toda mi vida lo que intento es ser coherente, hablar cosas y hacer cosas", agregó el técnico, que afronta su segunda etapa en Sporting Cristal tras ser campeón en la campaña 2002 y luegio asumir el cargo de director técnico de la selección peruana.
Debut de Sporting Cristal en la Liga 1 2026
Sporting Cristal se estrena en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 este domingo 1 de febrero (13:00 horas), en condición de visitante, frente a Deportivo Garcilaso.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90