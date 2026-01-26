Ex Sporting Cristal revela si volverá el club antes de retirarse a nivel profesional: "Estoy pensando en..."

En medio de lo que es el inicio de la temporada en la Liga 1, Sporting Cristal tuvo la oportunidad de ganar el partido amistoso ante la U Católica de Ecuador en donde presentó a su plantel de cara a la temporada 2026. El elenco celeste le dio la bienvenida a nuevos rostros y está enfocado en conseguir los objetivos. Sin embargo, los hinchas podrían quedar sorprendidos con el regreso de una de sus exfiguras.

Desde hace varios años, Sporting Cristal no se hace de un título en su palmarés, lo que hace creer que es necesario contar con algunos refuerzos para mejorar estos resultados. Tras pasar diversas temporadas alejado de la Florida, un icónico personaje se pronunció sobre su pasado celeste.

Ex Sporting Cristal revela si volverá para retirarse

Teniendo en cuenta que fue uno de los que ganó títulos con Sporting Cristal, el regreso de Roberto Mosquera no resulta tan descabellado. El experimentado técnico peruano sorprendió al especular sobre su regreso al club rimense.

"Yo nunca he pensado en eso, cuándo es la última, cuándo es la primera. Mi mente no procesa. No hay un día que yo me levante y diga 'ay, quisiera dirigir a Cristal por última vez'. No solo no me seduce, sino no pienso en esas cosas, no estoy pensando en retirarme dirigiendo a Cristal", dijo Mosquera en una entrevista para 'Entre ceja y ceja'.

(Video: Entre ceja y ceja)

Actualmente, Roberto Mosquera está dirigiendo el Sport Huancayo en la Liga 1, pero su larga trayectoria habla por sí sola, además de también haber sido jugador de Sporting Cristal. Como entrenador, inició su camino en Unión Huaral para luego pasar a dirigir Sporting Cristal y otros clubes como Melgar, Sport Boys, Sport Áncash, Alianza Lima, Binacional, sin olvidar su paso por el fútbol boliviano.