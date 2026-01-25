- Hoy:
Yotún dio tajante comentario sobre Luis Advíncula y su fichaje a Alianza Lima: "Él no..."
Yoshimar Yotún fue directo y habló de Luis Advíncula, jugador que expresó su amor por Sporting Cristal, pero decidió firmar con Alianza Lima.
En la 'Tarde Celeste', Sporting Cristal derrotó a Universidad Católica de Ecuador. Yoshimar Yotún es el referente del cuadro bajopontino y tras el partido amistoso decidió hablar con los medios de comunicación. Una de las preguntas que respondió 'Yoshi' fue sobre la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima.
PUEDES VER: Universitario confirmó el canal que transmitirá todos sus partidos por Liga 1: "Estabilidad económica"
El volante indicó que el corazón de Advíncula será celeste, por más que esté jugando en Alianza Lima. Agregó que su amistad con 'Luchito' está intacta.
"Todos tienen sus propias decisiones; él no va a dejar de querer al club porque se fue a otro club, pero va a seguir siendo mi hermano. Obviamente, a mí me hubiera encantado que estuviera acá, pero no estoy muy empapado de lo que pasó, pero vamos a seguir siendo amigos", indicó Yotún.
Noticia en desarrollo..
