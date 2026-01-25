0

¡Se quitó la sal! Felipe Vizeu anotó el 3-1 de Cristal ante U. Católica en la 'Tarde Celeste'

Felipe Vizeu marcó su primer gol de esta temporada con Sporting Cristal, y qué mejor que en la tarde de presentación del plantel principal ante Universidad Católica de Ecuador.


Luis Blancas
Felipe Vizeu anotó el 3-1 de Cristal ante U Católica
Felipe Vizeu anotó el 3-1 de Cristal ante U Católica | Foto: Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR
Sporting Cristal venció por 3-1 y con una destacada actuación a Universidad Católica de Ecuador en la 'Tarde Celeste'. Quien apareció para anotar su primer gol de la temporada fue Felipe Vizeu, tras una gran definición. El brasileño tuvo la pelota en sus pies y supo definir con gran talento.

Felipe Vizeu anotó el 3-1 de Sporting Cristal ante U. Católica por la 'Tarde Celeste

En una jugada que inició desde los pies de Felipe Vizeu tras un gran taco a Gustavo Cazonatti, este mismo le entregó un pase gol al delantero brasileño para marcar el 3-1 final de Cristal ante U. Católica en la 'Tarde Celeste'.

Al minuto 70 del segundo tiempo, Vizeu aprovechó que el equipo celeste dominaba el partido para quitarse esa mala racha de no poder anotar, logrando hacerlo al inicio de la temporada durante la presentación oficial del plantel principal.

Con el gol de Felipe Vizeu, Sporting Cristal logró vencer 3-1 a Universidad Católica en la 'Tarde Celeste' desde el Estadio Alberto Gallardo. Los hinchas celestes no dudaron en elogiar al delantero brasileño, confiando en que se convertirá en su nuevo goleador.

Sporting Cristal ganó 3-1 a U. Católica por la 'Tarde Celeste'

Con goles de Irven Ávila, Gabriel Costa y de Felipe Vizeu, el equipo dirigido por Paulo Autuori superó a Universidad Católica de Ecuador en la 'Tarde Celeste' desde el Estadio Alberto Gallardo.

De esta forma, Sporting Cristal está preparado para iniciar el Torneo Apertura de la Liga 1 frente a Deportivo Garcilaso como visitante, desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco.

AUTOR: Luis Blancas

