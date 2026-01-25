Tarde Celeste: Yoshimar Yotún fue el más ovacionado en la presentación de Sporting Cristal

Se especulaba que podría dejar Sporting Cristal por bajo rendimiento y además recibía muchas críticas, pero ahora parece que el hincha le está dando una oportunidad a Yoshimar Yotún. Así fue como terminó llamando la atención de todas las tribunas en el Alberto Gallardo. El equipo de Paulo Autuori recibe a la Universidad Católica de Ecuador por la Tarde Celeste.

Yoshimar Yotún fue el más ovacionado en la Tarde Celeste de Sporting Cristal. El volante peruano viene recuperando su nivel tras volver a jugar, ya que sufrió una dura lesión que lo hizo perder bastante tiempo de competencia. Ahora será uno de los líderes para llevar a su equipo a luchar por el título de la Liga 1 y clasificar a grupos de la Copa Libertadores.

VIDEO: L1 MAX

Noticia en desarrollo...