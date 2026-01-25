- Hoy:
Tarde Celeste: Yoshimar Yotún fue el más ovacionado en la presentación de Sporting Cristal
El volante de Sporting Cristal recibió un gran reconocimiento de parte de la hinchada celeste en el Alberto Gallardo, confían en su trabajo este 2026.
Se especulaba que podría dejar Sporting Cristal por bajo rendimiento y además recibía muchas críticas, pero ahora parece que el hincha le está dando una oportunidad a Yoshimar Yotún. Así fue como terminó llamando la atención de todas las tribunas en el Alberto Gallardo. El equipo de Paulo Autuori recibe a la Universidad Católica de Ecuador por la Tarde Celeste.
PUEDES VER: ¡A ritmo de samba! Gabriel Santana anotó el 2-1 de Sporting Cristal ante U Católica - VIDEO
Yoshimar Yotún fue el más ovacionado en la Tarde Celeste de Sporting Cristal. El volante peruano viene recuperando su nivel tras volver a jugar, ya que sufrió una dura lesión que lo hizo perder bastante tiempo de competencia. Ahora será uno de los líderes para llevar a su equipo a luchar por el título de la Liga 1 y clasificar a grupos de la Copa Libertadores.
VIDEO: L1 MAX
Noticia en desarrollo...
