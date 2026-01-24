Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador: ¿a qué hora juegan y dónde ver la Tarde Celeste?

Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador se enfrentan este domingo 25 de enero, desde el Estadio Alberto Gallardo, en un partido amistoso correspondiente a la Tarde Celeste 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador?

Si tienes tiempo para ver los amistosos de pretemporada y deseas sintonizar el partido entre Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador, por la Tarde Celeste 2026, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 15:00 horas

Perú: 16:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Ecuador: 16:00 horas

Bolivia: 17:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 17:00 horas

Argentina: 18:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Chile: 18:00 horas

Paraguay: 18:00 horas

Uruguay: 18:00 horas

España: 22:00 horas

Programación de la Tarde Celeste 2026 para el Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador EN VIVO?

Si quieres ver EN VIVO ONLINE el partido de Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador, por la denominada Tarde Celeste, tendrás que sintonizar L1 MAX (antes Liga 1 MAX), señal que se transmite por los siguientes operadores: DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win Play.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DirecTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026

Sporting Cristal presentará en sociedad a todo el plantel del primer equipo ante la Universidad Católica de Ecuador en la Tarde Celeste 2026. Este será el primer partido amistoso de ambos que se podrá ver por televisión, ya que los duelos de pretemporada que tuvieron se hicieron en sus respectivas instalaciones.

Por el lado de los 'Bajopontinos', existe una gran expectativa por lo que ofrecerá este año, ya que desde el 2020 no saben lo que es campeonar y la mayoría de sus refuerzos no fueron del agrado de la hinchada. Ahora, con las contrataciones Gabriel Santana, Juan Cruz y Cristiano da Silva, y bajo el mando de Paulo Autuori, los aficionados celestes esperan por fin celebrar un título a fin de año.